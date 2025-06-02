Украина могла получить разведданные по аэродромам от США, считает Роман Костенко.

Накануне реализации спецоперации "Паутина" россияне постоянно меняли позиции своих самолетов, перегоняя их между аэродромами. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Поэтому в день операции должен был иметь стопроцентную разведку, которая тебе подтвердила бы, что эти самолеты действительно там находятся. А такую информацию могут нам предоставить только партнеры. И это ответ на вопрос - а знали или не знали. Ведь когда мы берем данные, они видят, какими районами мы интересуемся. Поэтому можно сделать вывод, что об этой операции знали партнеры", - сказал Костенко.

Он добавил, что Украина могла бы получить эту информацию от разных стран. Но именно у США есть лучшие возможности для передачи соответствующей информации.

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"Но если знают партнеры, это для них может быть штатное предоставление какой-то информации. Можно просто дать запрос, запросить еще один день просто разведки. Могут быть разные варианты. И это не обязательно должно было дойти до самого Трампа. Есть много промежуточных звеньев. Поэтому точно кто-то из партнеров знал направления работы. Дошло ли это именно до Трампа - тут уже трудно сказать", - подчеркнул Костенко.

Спецоперация "Паутина": что известно

Напомним, 1 июня украинская спецслужба провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Были поражены самолеты на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По данным источников УНИАН, вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более $2 млрд.

Также источники показали снимок главы СБУ Василия Малюка во время проведения операции "Паутина". По словам собеседника, историчность момента "зашкаливает", а "фото заряжено на новый "супербавовн" в РФ".

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в результате спецоперации "Паутина" был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Он также отметил сложности с логистикой в рамках этой операции.

В то же время в The Telegraph рассказали, как СБУ провела операцию "Паутина". Как отметили журналисты, благодаря операции был поражен 41 российский военный самолет, а общая стоимость ущерба оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

В издании отметили, что это тщательно спланированная спецоперация, подготовка к которой заняла немало времени. Также такая атака произошла в критический момент войны, когда стало понятно, что мирные намерения президента США Дональда Трампа не работают.

В свою очередь бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич объяснил, в чем особая ценность операции "Паутина", кроме уничтожения самолетов. Он считает, что это, прежде всего, "принуждает Россию к миру через уничтожение военных объектов".

"На следующих переговорах неуважительный Мединский будет молчать и слушать, что ему скажет министр обороны Умеров. Потому что Мединский знает, что он - это абсолютно законная военная цель, которая подлежит ликвидации за угрозы гражданским украинцам и за поддержку международного терроризма", - отметил Кротевич.

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