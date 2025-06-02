Пока апдейт доступен только в предварительной сборке Windows 11, а релиз для всех обещают чуть позже.

Microsoft выпустила большое обновление "Блокнота" для OC Windows 11, добавив в него поддержку Markdown-разметки. Теперь можно писать курсивом, жирным, а также делать списки, добавлять гиперссылки и не только, пишет TechSpot.

С выходом версии 11.2504.50.0 в приложении появилась новая панель инструментов в верхней части интерфейса, позволяющая применять базовое форматирование как к уже введенному тексту, так и в процессе его набора.

Также появилась возможность переключаться между визуальным и Markdown-режимами через меню "Вид" или с помощью специальной кнопки на нижней панели. При желании форматирование можно полностью отключить в настройках приложения.

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Пока апдейт доступен только в предварительной сборке Windows 11 на каналах Canary и Dev, а релиз для всех обещают чуть позже.

Ранее в "Блокноте" появился искусственный интеллект: ИИ можно попросить переписать, сократить или, наоборот, сделать текст более обширным.

Напомним, после почти 30 лет верной службы Microsoft удалила из Windows текстовый редактор WordPad. Он представлял собой нечто среднее между "Блокнотом" и Word из набора Office.

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