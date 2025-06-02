Взрывы сейчас имеют высокую интенсивность и почти непрерывные.

В понедельник утром на итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе Этна, пишет Mirror.

На видео в соцсетях показывают, что вулкан выбросил в воздух большое облако пепла и дыма. Туристы пытаются убежать от стихии, чтобы спасти свою жизнь. Дым, который поднимается, людям видно по всей Сицилии.

Итальянские власти утверждают, что извержение продолжается уже несколько часов. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, взрывы сейчас имеют высокую интенсивность и почти непрерывные.

Видео дня

Отмечается, что для пилотов сначала объявили красный уровень опасности, однако через три часа он был снижен до оранжевого.

Другие стихийные явления

Как сообщал ранее УНИАН, Францию, Португалию и Испанию охватила рекордная жара. В некоторых районах температура воздуха поднялась до 35-39 градусов по Цельсию. Прогнозируют, что такая жаркая погода будет продолжаться минимум неделю, ведь над большей частью Европы установилось высокое давление. Высокие температуры на фоне худшей засухи за последние десятилетия вызвали беспокойство среди фермеров в некоторых районах Северной Европы, поскольку необычно сухая погода этой весной задержала посевную пшеницы и кукурузы.

Недавно в Швейцарии обвал ледника похоронил целый поселок Блаттен. Отмечалось, что оползень накрыл около 90% территории села толщей изо льда, камней и грязи. Благодаря предупреждениям, примерно 300 жителей поселка эвакуировали, однако один человек считается пропавшим без вести.

Вас также могут заинтересовать новости: