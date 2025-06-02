Девять из 10 смартфонов в списке набирают более 2,8 млн баллов.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых мощных Android-смартфонов на рынке. Всего составили два топа, которые актуальны по состоянию на конец мая 2025 года.

Топ-10 флагманов возглавил Red Magic 10S Pro+, который работает на разогнанном чипе Snapdragon 8 Elite. Оценка производительности – более 2,95 млн баллов. Устройство также получило уникальный встроенный эмулятор ПК с быстрым доступом к Steam и Epic Games Store.

Фотофлагман vivo X200 Ultra, работающий на таком же чипе, попал на вторую строчку. QOO Neo10 Pro+, который замыкает топ-3, показал результат в 2,89 млн очков. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max в аналогичных тестах набирает ~2 млн очков.

Видео дня

В целом, почти весь топ-10 состоит из смартфонов с Snapdragon 8 Elite. Единственные девайсы в списке с другим SoC — это OnePlus Ace 5, vivo X200s и OPPO Find X8s+. Они работают на MediaTek Dimensity 9400+.

В топ-10 среднебюджетников прямо сейчас лидирует IQOO Z10 Turbo. У него внутри стоит MediaTek Dimensity 8400. Redmi Turbo 4 OPPO Reno 14 Pro отстают, но не сильно.

Первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite 2 на борту начнут выходить в октябре. Чип обещает улучшенную энергоэффективность и поддержку передовых функций ИИ.

Ранее на рынке появился самый доступный в мире смартфон с Snapdragon 8 Elite. Помимо актуального процессора, устройство может похвастать шустрым 144-герцовым экраном и аккумулятором 6800 мАч.

Вас также могут заинтересовать новости: