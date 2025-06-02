В украинский прокат фильм выйдет 16 октября 2025 года.

Культовая хоррор-кинокомпания Blumhouse показала первый трейлер подросткового фильма ужасов "Черный телефон 2" (Black Phone 2), который станет продолжением хитового фильма 2021 года.

Через четыре года после событий первой части, Финну Блейку уже 17 и он до сих пор пытается упорядочить свою жизнь после похищения. Тем временем его сестра Гвен во снах начинает получать звонки с черного телефона и видеть тревожные видения трех ребят, за которыми следит незнакомец в зимнем лагере "Альпийское озеро". Решив разгадать эту тайну и положить конец мучениям – своим и брата, – Гвен убеждает Финна поехать в лагерь во время зимней метели. Теперь им предстоит столкнуться с убийцей, который после смерти стал еще сильнее – и гораздо важнее для них обоих, чем они это себе представляли.

К главным ролям в фильме вернулись Мейсон Темз ("Как приручить дракона", сериал "Уокер"), Мадлен Макгроу ("Американский снайпер", "Человек-муравей и Оса") и Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день", "Юность"), а также Джереми Дэвис ("Спасти рядового Райана", "Догвилль", "Затерянные") в роли отца Финна и Гвен.

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Среди новых имен в касте – Дэмиан Бичир ("Омерзительная восьмерка", "Монахиня", "Чужой: Завет", "Годзилла против Конга"), но кого именно он сыграет, пока неизвестно.

Режиссером ленты выступил Скотт Дерриксон, который также снял первый "Черный телефон". Кроме того, в его творческом багаже такие хиты, как "Доктор Стрэндж", "День, когда Земля остановилась", "Синистер", "Избавь нас от зла" и "Шесть демонов Эмили Роуз".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 16 октября 2025 года.

"Черный телефон" 2021 года – что известно о фильме

Подростковый фильм ужасов "Черный телефон" вышел на экраны в начале 2022 года, но его мировая премьера состоялась еще в сентябре 2021 года на фестивале Fantastic Fest.

Лента, события которой происходили в 1978 году в американском Денвере, рассказывала о маньяке, который похищал парней-подростков и истязал их до смерти в своем подвале. Следующей его жертвой стал нелюдимый парень Финни Блейк. Пока его младшая сестра Гвен видела видения о похищении брата, с самим Финни начали связываться предыдущие жертвы похитителя – с помощью старого неработающего черного телефона в подвале. Ребята давали Финни советы, которые в итоге помогли ему выбраться на свободу и одолеть похитителя, пока Гвен пыталась вывести на него полицию.

Лента получила положительные отзывы как от критиков, так и зрителей, а также окупилась в прокате примерно в 9-10 раз.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 88% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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