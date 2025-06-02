Задокументирован случай, когда казуар убил подростка.

Когда речь заходит об агресивных нелетающих птицах, первое, что приходит на ум – это страус. Эти птицы действительно представляют некоторую угрозу для людей, и есть задокументированные случаи, когда люди получали серьезные травмы после ударов их мощных лап.

Однако как пишет в статье для Forbes Скотт Треверс, американский эволюционный биолог из Ратгерского университета, есть птица, с которой действительно нужно быть осторожными — особенно если вы живете в северной Австралии или регионе Новой Гвинеи — и это казуар.

Казуар достигает роста в 2 метра и веса в 60 килограммов, и выглядит так, будто вышел прямиком из мелового периода. Эти птицы могут бежать со скоростью до 50 миль в час и подпрыгивать на пять футов в воздух. Они также хорошо плавают, что делает их еще более грозными в их густой среде обитания в тропических лесах.

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В чем их опасность

Казуары известны своей территориальностью, особенно самки, которые крупнее и агрессивнее самцов. Они яростно защищают свои владения и не боятся нападать, когда чувствуют угрозу.

Настоящая опасность кроется в их ногах. На каждой ноге по три пальца, внутренний из которых вооружен кинжалообразным когтем длиной до 12 сантиметров, и эти когти способны нанести глубокие порезы или даже смертельные травмы.

Существует множество задокументированных случаев нападения казуаров на людей. Самый печально известный инцидент произошел в 1926 году, когда казуар убил 16-летнего мальчика, попытавшегося ударить его дубинкой.

Конечно, такие смертельные случаи чрезвычайно редки, однако серьезные травмы намного более распространены.

"В Австралии инспекторам по охране дикой природы пришлось разработать протоколы для безопасного обращения с этими птицами, особенно в районах, где люди и казуары часто пересекаются", - отмечает Трэверс.

Почему они такие агрессивные?

Одна из теорий указывает на их одиночный характер и сильный родительский инстинкт. Самки казуаров откладывают яйца, но высиживает их и выращивает птенцов самец в одиночку. Такое одиночное защитное поведение может перерасти в агрессию, когда птица чувствует себя загнанной в угол или удивленной. В местах, где казуары контактируют с людьми, например, на тропах, окраинах пригородов или туристических объектах, конфликт может быстро обостриться.

Ранее Трэверс рассказал о четырех видах нелетающих птиц, которым удалось избежать вымирания. Один из этих видов является самой большой птицей в мире.

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