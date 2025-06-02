Моссад об операции СБУ 'Паутина': Зеленский доказал, что имеет козыри

Израильская спецслужба отметила, что Украина продемонстрировала образцовую операцию в эру войны дронов.

Израильская разведка Моссад, которую считают одной из самых профессиональных и эффективных спецслужб в мире, прокомментировала спецоперацию СБУ по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков на пяти тыловых авиабазах.

Неофициальный аккаунт Моссада в социальной сети X опубликовал краткий комментарий относительно операции Службы безопасности Украины "Паутина".

"Украинская операция против России - это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов. Кто-то сказал, что у Украины нет никаких карт. Он доказал, что это неправда", - отмечает Моссад, публикуя фото президента Владимира Зеленского с карточными тузами с изображением российских стратегических бомбардировщиков.

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Справка УНИАН: Моссад - это израильская внешняя разведка. Ее задача - сбор разведывательной информации, проведение спецопераций за рубежом и борьба с терроризмом. Считается одной из самых эффективных спецслужб мира.

Удары по авиабазам РФ - что известно об операции ВСУ

Операция "Паутина" - секретная спецоперация СБУ, во время которой Украина 1 июня 2025 года поразила по меньшей мере пять российских аэродромов в глубине РФ.

СБУ заблаговременно доставила около 150 ударных FPV-дронов в скрытых контейнерах на грузовиках. После активации дроны поразили по меньшей мере восемь стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Операция готовилась 18 месяцев и стала одним из самых масштабных ударов Украины по авиационной инфраструктуре России.

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у Украины "нет карт в этой войне". The Telegraph пишет, что 1 июня Киев провел тайную операцию, которая может перекроить баланс сил.

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