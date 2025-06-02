Зеленский об операции 'Паутина': Потери заставят Россию сесть за стол переговоров

В то же время, глава государства отмечает первоочередную важность инвестирования в развитие оружия для Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что нанесение потерь российским захватчикам и снижение их вооруженного потенциала должно заставить Россию согласиться на настоящую дипломатию.

Об этом Зеленский сказал во время участия в Вильнюсском саммите "Бухарестской девятки" и нордических стран.

"Это особый момент. С одной стороны, Россия начала ее летнее наступление, но, с другой - она вынуждена участвовать в дипломатии. И это одновременно как вызов, так и реальная возможность для всех нас. Это шанс попытаться закончить эту войну", - сказал Зеленский.

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По его словам, по-прежнему главным приоритетом для Украины является поддержка ее обороны, и он благодарен за все предполагаемые пакеты помощи и за инвестиции в производство оружия в Украине и в развитие производства в странах-партнерах.

По убеждению главы государства, Европа и США вместе имеют лучшее оружие, чем Россия.

"У нас также есть более сильные тактические решения. Наша операция "Паутина" вчера это доказала. Россия должна осознать, что это значит нести потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, потери России в войне свидетельствуют, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

"Спросите ваши разведки - что Россия планирует этим летом в Беларуси? Если они достаточно смелые, чтобы оттуда готовить атаки, тогда нам надо больше силы вместе", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас надо усиливать Украину, чтобы иметь возможность остановить эту войну и сделать невозможным ее расширение.

"Именно поэтому производство оружия имеет значение", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украина способна покрыть до 40% ее потребности благодаря собственному производству оружия, но, это требует стабильного финансирования.

"Наша операция показывает, насколько большое влияние могут иметь инвестиции, особенно в производство дронов", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, он напомнил, что Украина срочно нуждается в усилении системы противовоздушной обороны, особенно систем Patriot и ракеты к ним. По его словам, для этого нужны решения.

Операция "Паутина" - потери РФ

Как сообщал УНИАН, благодаря операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Эта операция готовилась более полугода. Украинские дроны отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах рф - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

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