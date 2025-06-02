По словам президента, первоочередные требования Украины на переговорах - это прекращение огня и освобождение всех заложников и возвращение похищенных детей.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил свои ожидания от сегодняшней встречи делегаций Украины и России в Стамбуле.

В частности, если Россия отвергнет первоначальную повестку дня, которая предусматривает прекращение огня и освобождение заложников, - тогда надо вводить против нее болезненные санкции со стороны Евросоюза и США. Об этом Зеленский сказал во время участия в Вильнюсском саммите "Бухарестской девятки" и нордических стран.

"Мы должны сделать все, чтобы дипломатия не была пустой", - сказал Зеленский.

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В этой связи президент отметил, что украинская делегация сейчас находится в Стамбуле для переговоров.

"И мы готовы осуществить необходимые шаги для мира", - подчеркнул президент.

В частности, глава государства подчеркнул, что сначала должно состояться прекращение огня и гуманитарные действия - освобождение заложников и возвращение похищенных детей. Зеленский подчеркнул:

"Все ключевые вопросы можно решить на уровне лидеров. И если Россия подорвет даже эту начальную повестку дня, и если встреча в Стамбуле ничего не принесет, это явно будет означать, что сильные новые санкции срочно необходимы - от Евросоюза 18-й пакет, и от Соединенных Штатов, особенно сильные санкции, обещанные президентом Трампом".

В частности, жесткие санкции должны ударить по российской энергетике, особенно нефтяному сектору и танкерам, со снижением верхней границы на цен за нефть, а также по российским банкам и финансовому сектору в целом.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Стамбул с целью проведения второго раунда переговоров с делегацией Российской Федерации.

По мнению издания The Times, в связи с отсутствием серьезности со стороны Москвы, переговоры между Россией и Украиной в Турции вряд ли приведут к прорыву.

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