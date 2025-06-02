Перспективный J-36 сравнивают с НЛО, которые можно видеть на киноэкранах.

Перспективный китайский боевой самолет нового поколения J-36 выглядит довольно экстравагантно, если смотреть на него спереди. Фото выложил портал The War Zone.

Некоторые из наблюдателей обратили внимание на то, что самолет похож на НЛО, которые можно видеть на киноэкранах и в научно-популярной литературе. Другие сравнивают J-36 с маской Дарта Вейдера - центрального персонажа киноэпопеи Star Wars.

Новые данные подтверждают более ранний тезис, согласно которому самолет имеет довольно широкий обтекатель.

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Два члена экипажа размещаются бок о бок - подобно тому, как это можно видеть на бомбардировщиках Су-34 и Су-24М. Также можно рассмотреть воздухозаборники.

Снимки демонстрируют, насколько большим является самолет. Очевидно, J-36 значительно больше китайских истребителей J-20 и J-35, а также американского F-35 Lightning II. Ориентировочная длина нового самолета составляет 23 м, тогда как его максимальный взлетный вес может составлять примерно 50 т.

Китайские авиационные новости

J-36 - не единственная китайская новинка из мира боевой авиации. Другой недавно представленный самолет получил условное обозначение J-50.

О нем также почти ничего неизвестно. Предполагается, что J-50 имеет два двигателя (J-36 оснащен тремя), а все его вооружение размещается во внутренних отсеках - это нужно для обеспечения малозаметности.

Хорошо видно, что J-50 не имеет вертикального стабилизатора, что свидетельствует о попытке разработчиков обеспечить лучшую малозаметность.

Также известно, что КНР активно разрабатывает новые вертолеты.

Один из них очень похож на американский Apache. Ранее специалисты заявили, что его могли создать на основе китайского многоцелевого вертолета Z-20, который, в свою очередь, является китайской "копией" американского UH-60 Black Hawk.

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