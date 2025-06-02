Сейчас оккупанты стремятся продвинуться и захватить Юнаковку, тогда непосредственно под угрозой будут Сумы.

Российские захватчики не собираются ограничиваться созданием так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной, поскольку намерены оккупировать всю Сумскую область. Сейчас врагу удалось продвинуться вглубь Сумщины на 6-7 км. Об этом начальник пресс-службы бригады "Стальная Граница" Иван Шевцов сообщил в эфире телеканала "Новости.Live".

"Кроме того, что враг пытается продвигаться в сторону Сум, также враг постоянно осуществляет обстрелы. Сейчас идет эвакуация местного населения из тех районов, где идут бои. Сейчас, если говорить о той территории, которую уже смог оккупировать враг, это по фронту около 15 км и около 6-7 км в глубину", - подчеркнул Шевцов.

По его словам, российские захватчики пытаются продвинуться в сторону Юнаковки, потому что это стратегически важный населенный пункт, поскольку находится ближе к Сумам. Захват Юнаковки даст врагу осуществлять более прицельные обстрелы.

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"Если враг займет Юнаковку, то город Сумы окажется непосредственно под угрозой", - отметил он.

Кроме того, начальник пресс-службы считает, что так называемая "буферная зона" - это призрачное явление, ее нигде не будет, потому что с точки зрения оккупантов - это просто зона боевых действий.

"Буферная зона, это та самая линия соприкосновения, на которой будут постоянно идти бои. И она будет продвигаться, пока враг полностью не захватит определенную территорию. У врага есть намерение не просто зайти и создать так называемую "буферную зону" в 20-30 км, а полностью захватить Сумскую область, так же как и Харьковскую и другие области на востоке Украины", - убежден Шевцов.

Сумская область - новости

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, ситуация на границе Сумщины сложная. Россияне продолжают направлять пехотные группы в пределах двух населенных пунктов - Хотень и Юнаковка. Враг пытается расширить зону захода этих пехотных групп на территорию Украины.

31 мая стало известно, что в Сумской области объявлено об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов.

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