После успешных атак Украины на российские стратегические самолеты и другие объекты, многие ожидали срыва переговоров со стороны России. Однако они поехали в Стамбул, потому что заинтересованы в имитации переговорного процесса.

Для Путина война является "точкой равновесия" для его режима. Возвращение экономики на мирные рельсы, возвращение военных, конверсия производства - это риски. Придется укрощать региональные элиты, которые усилились во время войны (в отличие от централизации в Украине, в России региональные кланы и корпоративные элиты окрепли, имеют частные армии, центральный контроль ослаб). Иллюзия внешнего врага комфортна для сохранения режима Путина, хотя долгосрочно это закладывает бомбу под Россией.

Чтобы выйти из войны, ему нужна либо очевидная победа, которая перевесит негативные последствия, либо новая война, но вести несколько войн Россия вряд ли сможет. Поэтому Путин будет имитировать процесс переговоров, потому что для него критически важно, чтобы "Трамп" не применил новые санкции.

Видео дня

Российская экономика истощена, и дополнительные санкции (особенно на покупателей российских ресурсов) могут ее серьезно ослабить. Кроме того, вчерашние удары по "ядерной триаде" являются беспрецедентными, ведь Россия не может быстро возродить производство этих самолетов (на это уйдут десятилетия). Также это серьезный психологический удар, который доказывает, что рассказы о бесконечных ресурсах России и ее способности воевать вечно (которые живут в голове Трампа и подпитываются Россией) являются мистификацией.

Украина действительно хочет нормальных переговоров, но понимает, что Кремль не пойдет на адекватные условия мира.

Ведь РФ не собирается завершать войну на приемлемых или компромиссных условиях. Только пытается продемонстрировать одному зрителю, что против нее не надо вводить дополнительные санкции. Поэтому в Стамбуле ожидается очередной "цирк" от Мединского и компании.

Если россияне выставят неадекватные условия в Стамбуле (а они выставят), они будут выглядеть менее уверенно. Это приблизит введение новых санкций против России, о которых говорят американские сенаторы, окружение Трампа и европейцы.

У Украины на этом фоне есть две ключевые стратегические задачи.

Первая. Продолжать загонять россиян в петлю уязвимости. Когда Россия уязвима, на нее можно давить. После давления она становится более уязвимой, поэтому ее можно больше поражать.

Вторая. Доказывать международному сообществу, что РФ является вполне уязвимой страной, и что Путин не является договороспособным.

Мы должны продолжить демонстрировать, что на россиян действует только сила и что Украина настроена на переговоры, но с позиции адекватного мировосприятия, которого у россиян нет...

Лучший результат переговоров сегодня - обмен пленными. Нормальный и ожидаемый - договорятся договариваться дальше, согласуют новую встречу; будут заявления, что россияне тянут процесс.

Что дальше? Россияне будут продолжать летне-осеннее наступление. Украина будет держаться своей стратегии - обмен минимума территории на максимум российского военного ресурса. Анонсированные инструменты давления на Россию (санкции) должны быть реализованы. Если "Трамп" и другие действительно хотят прекратить убийства, они должны лишить Россию возможности их совершать. Тренды для России являются негативными. Дополнительные санкции или военная помощь Украине могут ускорить их развитие.

А реальные переговоры состоятся тогда, когда Путин почувствует, что продолжение войны является большим риском для его режима, чем ее завершение. Ну, или когда режим упадет. Украинская делегация, европейцы, Великобритания, Турция, большинство американцев это понимают. Осталось убедить Трампа и его окружение.