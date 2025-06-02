В последнее время Российская Федерация уменьшила интенсивность использования своей стратегической авиации против Украины, зато угрожала ударами по странам Европы, Соединенным Штатам, Великобритании. Но удар, который Украина нанесла по стратавиации РФ - это уже наш стратегический удар.

Таким образом мы, во-первых, показываем всему миру, что Россия на самом деле слабая и не может себя защитить.

Обратите внимание, Российская Федерация постоянно декларирует, что якобы, если Украина вступит в ряды НАТО, то это будет для РФ угрозой. Мол, опасность заключается в том, что "враг" появится на российских границах. В то же время внутри своей страны, вглубь ее на более чем три тысячи километров, россияне не могут обеспечить безопасность своих стратегических объектов. Таким образом, нанеся удары по нескольким российским аэродромам, Украина ломает любые попытки России в очередной раз заявили о каких-то "уровнях безопасности", "линиях", которые нельзя пересекать.

Видео дня

Во-вторых, мы демонстрируем возможность разрушения любой архитектуры безопасности любого, даже ядерного государства. Простыми словами, современное вооружение, недорогое и малое по размеру, может наносить удары по стратегическим военным объектам. Таким образом, такое вооружение тоже имеет стратегическое значение.

Это - важнейший момент, который, очевидно, имеет наибольшее значение в этой операции: Украина - первая в мире страна, которая разрушила архитектуру безопасности другой страны. И это может касаться любой страны, ведь мы показали общую слабость прошлых доктрин архитектуры построения безопасности, например, за счет систем противовоздушной обороны, или за счет, например, каких-то других норм безопасности, которые предусматривали защиту государства.

Гипотетически, сейчас любая страна может пострадать из-за применения такого же сценария.

Мы показали новые инструменты, новое оружие, уязвимость военных объектов даже тогда, когда они располагаются глубоко внутри страны.

Можно предположить, что большинство стран сейчас оценивают риски нанесения таких ударов по себе. Ведь Украина использовала комплекс средств и действий, которые привели к потере Россией ее стратегического потенциала. И давайте вспомним, сколько раз были случаи, когда в Германии или в Соединенных Штатах заявляли о каких-то непонятных беспилотниках, которые якобы летают над военными базами...

То есть то, что мы сейчас не видим различных официальных заявлений из-за рубежа, скорее всего, свидетельствует, что большинство государств взяли паузу, чтобы оценить риски. И дальше уже, возможно, говорить о каких-то действиях со своей стороны.

Россия же молчит потому, что находится в шоковом состоянии. Они реально в шоке.

Они заранее глубоко передислоцировали большинство своей стратегической авиации, рассчитывая на то, что она большая и что туда из Украины ничего не долетит. Ведь больше всего они воспринимали угрозу с нашей стороны в виде дипстраковских дронов, которые могут летать на сотни и тысячи километров (это наше единственное дальнобойное оружие). Однако РФ получила совсем другую операцию, которая и вызвала шок.

Думаю, сейчас в России до сих пор непонимание этой ситуации, в Кремле реальный кипиш.