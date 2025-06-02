Специалисты предполагают, что это может быть упрощенная Tesla Model Y.

На заводе во Фремонте в Калифорнии заметили неизвестный прототип Tesla, что вызвало предположение о новом автомобиле американского бренда. Об этом сообщает Electrek.

Авто, которое заметил оператор БПЛА, имело камуфляж, который закрывал переднюю и заднюю часть автомобиля.

Многие считают, что это новая "доступная" модель, которая появится в линейке Tesla. Впрочем, за исключением камуфляжа, автомобиль выглядит так же, как обычная Model Y.

Видео дня

Специалисты Electrek считают, что это может быть либо упрощенная Model Y с меньшим количеством функций, либо обновленная версия Model Y Performance. Версия упрощенной Model Y согласуется с новой стратегией Tesla по созданию более доступных моделей авто.

Отметим, что Model Y - самая популярная модель известного автомобильного бренда. Она входит в пятерку самых популярных машин в этом году, существенно опережая бюджетную Model 3.

Сам автомобиль является компактным электрическим кроссовером (SUV), похожим на такие автомобили как Volkswagen Touareg, Nissan Murano и Lexus RX. Model Y начали производить в 2020 году.

Автомобильный рынок - Украина и мир

Ранее стало известно, что доля китайских машин в украинском автопарке неуклонно растет, хотя пока это касается преимущественно новых машин. Если говорить о новых легковых авто, то абсолютным лидером среди "китайцев" стал BYD Song Plus.

Также УНИАН сообщил, что новый рейтинг самых продаваемых машин в Германии в 2025 году подтвердил доминирование Volkswagen. На первом месте довольно ожидаемо оказался Volkswagen Golf, тогда как второе занял кроссовер Volkswagen T-Roc.

Вас также могут заинтересовать новости: