Мужчина якобы купил несколько авто, из которых потом запускали дроны.

В России разыскивают уроженца Украины Артема Тимофеева, который может быть причастен к организованной СБУ операции "Паутина" - якобы именно с автомобилей мужчины взлетали дроны для атаки военных объектов РФ.

Как пишет "База", власти города Усть-Кут Иркутской области сообщили о розыске 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к массированной атаке ударных беспилотников по российским военным аэродромам 1 июня. Отмечается, что якобы этот мужчина - владелец автомобилей, из которых вылетали дроны.

"По словам источников, Тимофеев родился в Житомире (при этом администрация Усть-Кута утверждает, что в Донецке), затем некоторое время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миасе", - говорится в сообщении

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По информации "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл ИП (индивидуальный предприниматель - УНИАН) по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей, которые, по данным СМИ, были задействованы в атаке на военные объекты. По данным журналистов, ориентировки на уроженца Украины направлены во все отделы российского МВД.

"Медиазона" пишет, что город Усть-Кут находится примерно в 450 км от авиабазы "Белая". По данным издания, власти впоследствии изъяли, в частности, из "ВКонтакте" ориентировку на мужчину, объявленного в розыск. Некоторые ТГ-каналы опубликовали фотографии с предполагаемой страницы Тимофеева во "ВКонтакте" и в Инстаграм. Якобы до 2015 года он писал о своей жизни в Киеве, посещении вечеринок в клубах и своем бренде стритвир-одежды.

"Сейчас на странице место жительства указано Челябинск, а пользователь последний раз был активен два дня назад, 31 мая", - говорится в публикации.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Напомним, 1 июня украинская спецслужба отработала по нескольким военным аэродромам Российской Федерации. Во время массированной атаки дронами было повреждено и уничтожено несколько десятков самолетов.

Спецоперация по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России получила название "Паутина". Дроны нанесли удар по самолетам, которые ежедневно бомбят украинские города, - среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Прокремлевские блогеры набросились на военное руководство РФ, пропагандисты обвиняют российских офицеров в пренебрежении защитой, отсутствии охраны. Отмечается, что эти потери восстановить невозможно. Указанные события в РФ назвали "черным днем авиации" и "российским Перл-Харбором".

В то же время украинский нардеп Роман Костенко рассказал, знали ли США о спецоперации "Паутина". По его словам, перед операцией россияне постоянно меняли позиции своих самолетов, перегоняя их между аэродромами, поэтому Украине важно было знать, где они находились в день атаки.

"А такую информацию могут нам предоставить только партнеры. И это ответ на вопрос - а знали или не знали. Ведь когда мы берем данные, они видят, какими районами мы интересуемся. Поэтому можно сделать вывод, что об этой операции знали партнеры", - подчеркнул он.

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