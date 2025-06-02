Зеленский раскрыл, чего ожидает от нового президента Польши

Президент Украины поздравил Кароля Навроцкого с победой во втором туре выборов президента Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на плодотворное сотрудничество с победителем выборов президента Польши Каролем Навроцким. Об этом глава государства сообщил в сети X.

В частности, Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Польши.

"Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации", - отметил Зеленский.

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В этой связи, президент Украины выразил ожидания от нового лидера польского государства.

"Укрепляя друг друга на нашем континенте, даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижения реального и длительного мира. Рассчитываю на неизменно плодотворное сотрудничество с Польшей и лично с господином президентом", - сообщил Зеленский.

Выборы президента Польши

Как сообщал УНИАН, во втором туре выборов президента Польши, которые состоялись 1 июня, победу одержал директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий. По подсчету 100% избирательных бюллетеней Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 49,11% голосов.

Навроцкий известен тем, что выступает за традиционные ценности, ограничение влияния ЕС и осторожную политику относительно вступления Украины в НАТО. Он является консервативным историком. Выдвижение его кандидатуры на пост президента Польши поддержала оппозиционная партия "Право и справедливость".

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