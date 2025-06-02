По словам эксперта, все, что есть из новых разработок у россиян - это утвержденный эскиз нового стратегического бомбардировщика.

У РФ нет замены стратегическим бомбардировщикам, речь идет об астрономических цифрах ущерба после ударов, которые были нанесены Украиной 1 июня. Об этом заявил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в эфире "Киев24".

"Стратегический бомбардировщик стоит какие-то астрономические цифры. Он не измеряется даже в деньгах, особенно для РФ. Для понимания, условно говоря, современный стратегический бомбардировщик - это про цены более миллиарда долларов за борт, за один самолет, потому что их очень мало выпускают. Ту-160 - это самолет, который разработали в Советском союзе, их, по разным оценкам до 18 на всю РФ осталось", - сказал он.

По его словам, например, Ту-95 россияне уже не производят, единственная замена, которую они еще могут частично сделать, то это взять советский корпус и пытаться собрать новый самолет из советского фюзеляжа. Но нового ничего у них нет.

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Катков отметил, все, что есть из новых разработок у россиян - это рисунок, утвержденный эскиз нового стратегического бомбардировщика.

"Ничего нет, кроме этого эскиза, замены нет, то есть это безвозвратные потери", - отметил эксперт.

Дроны СБУ поразили 41 российский самолет во время спецоперации "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Спецслужба отработала сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации. Самолеты пылали на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Дроны поразили 41 самолет стратегической авиации РФ. Уникальная спецоперация получила название "Паутина", ее готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

Операция была сверхсложной с логистической точки зрения. В частности, СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши контейнеров, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши дистанционно открыли, а дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

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