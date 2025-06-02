Люди, которые родились в эти месяцы, не ждут, а действуют.

Некоторые люди ждут и надеются, что произойдет какое-то чудо, которое принесет им успех. Однако те, кто родился в эти три месяца, не сидят сложа руки, а работают для достижения своей цели. Поэтому эксперты рассказали, какие месяцы рождения являются наиболее благоприятными для успеха благодаря трудолюбию, а не просто удаче, передает Parade.

Январь

Люди, которые родились в январе, обычно уже с раннего возраста сталкиваются с ожиданиями взрослой жизни. По словам экспертов, преданность таких людей улучшению своих обязанностей и сильное трудолюбие приводят их к успеху.

"Вместо того, чтобы оправдываться за вызовы, с которыми они сталкиваются, они берутся за них, учась преодолевать или обходить препятствия. Благодаря самодисциплине, настойчивости и сосредоточенности, эти устойчивые личности, как правило, являются одними из самых целеустремленных людей в мире", - говорится в материале.

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Апрель

Люди, которые родились в апреле, известны своей смелостью, амбициозностью и вспыльчивостью. Тогда как другие могут ждать удачного момента, эти люди по инстинкту действуют и разбираются в ситуации уже во время дела.

"Они берут на себя инициативу, чтобы создать искры, которые зажигают их страстные стремления. Хотя они сталкиваются с вызовами, как и все остальные, они решительно настроены преодолевать препятствия и доказывать, что их критики ошибаются. Обладая сильными лидерскими качествами, они легко делегируют задачи, принимают решения и позволяют себе двигаться вперед к реализации своих мечтаний", - добавляют в Parade.

Октябрь

Люди, которые родились в октябре, являются сильными, харизматичными и решительными. Они обладают стойкостью, которую часто мало кто замечает, однако они не против того, что их недооценивают.

"Они используют это отсутствие признания как средство для поиска собственного счастья. Хотя, на первый взгляд они могут казаться простыми, уравновешенными и спокойными, они усердно работают над достижением своих целей, часто превышая ожидания. Их шарм в сочетании с сильной рабочей этикой делает их грозными и трудными соперниками. Они имеют широкую сеть контактов, выдающиеся навыки ведения переговоров и сильное чувство собственного достоинства", - объяснили в издании.

Другие интересные материалы о достижении успеха

Ранее генеральный директор Etsy Джош Сильверман назвал два шага, которые стоит сделать в начале карьеры, чтобы стать успешным. По его словам, выпускники учебных заведений часто выбирают тот же карьерный путь, что и их друзья, однако это ошибка.

"Вместо этого, специалисты, которые начинают карьеру, должны сделать две простые вещи, чтобы дать старт своей карьере: найти работу, основанную на навыках и интересах, которые вы уже имеете, и быть открытыми к изучению неожиданных возможностей, которые могут изменить ваш путь", - считает Сильверман.

В то же время миллиардер, предприниматель и инвестор Марк Кьюбан объяснил, какая простая привычка может привести вас к успешной жизни. В частности он приписывает значительную часть своего успеха одной простой, но глубокой мысли: инвестируйте в себя.

"Некоторые из лучших инвестиций, которые я когда-либо делал, - это инвестиции в самого себя, прежде всего. Когда ты только начинаешь - у тебя может и не быть работы, нет денег, ты не уверен в своей карьере. То, что я понял на раннем этапе: если я приложу усилия, я смогу изучить почти что угодно", - посоветовал миллиардер.

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