Изменение имиджа артистки уже оценили поклонники в сети.

Популярная украинская певица Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко, кардинально сменила имидж.

После загадочного образа, когда артистка скрывала свое истинное лицо за шляпками и масками, Соломия показалась поклонникам в совершенно новом стиле. В частности, звезда решила воссоздать эстетику 1999 года и опубликовала в своем Instagram соответствующее видео с песней "Жовті квіти". На нем девушка позирует в голубых джинсах и белом топе, который дополнила розовой шубой. Также она собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж.

"Как бы выглядела Klavdia Petrivna в 1999 году", - подписала ролик исполнительница.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики сразу засыпали комплиментами певицу и отметили, что ей подходит такой образ:

"Просто шикарная"

"Какая красивая"

"Это непревзойденный образ"

"Очень крутая".

К слову, Klavdia Petrivna приобрела популярность в TikTok. Ее треки набрали сразу миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах. В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Знайди мене". Также известны ее песни "Імператори" и "Я тобі брехала".

Напомним, ранее Klavdia Petrivna рассекретила песню, с которой планировала пойти на Нацотбор на "Евровидение-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: