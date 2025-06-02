Эльвире Набиуллиной, возможно, придется сделать сложный выбор.

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина столкнулась с давлением. Ей, возможно, придется изменить курс на рекордно высокие ставки по займам из-за беспокойства по поводу их влияния на бизнес.

Издание Bloomberg пишет, что российское правительство ожидает, что Набиуллина снизит базовую ставку по мере того, как эффект для бюджета и промышленности станет более очевидным, сказали три чиновника. Некоторые призывают к снижению ставки уже на следующем заседании центробанка.

Центральный банк держит процентные ставки на уровне 21% с октября 2024 года, пытаясь затормозить инфляцию, которая в конце прошлого года превысила 10% - более чем в два раза выше целевого уровня в 4%.

Видео дня

Высокая стоимость заемных средств оказывают давление на многие отрасли экономики, особенно те, которые не связаны с военной промышленносттю, и многие компании готовы прекратить инвестиции. Рост российской экономики в целом поддерживается за счет расходов на войну.

Экономист ИК "Финам" Ольга Беленькая отметила, что центробанку нужно выбрать между двумя рисками - сохранение ставки чревато рецессией, а сокращение выведет инфляцию из-под контроля.

Согласно отчету ЦБ РФ от 27 мая, инфляция в апреле составила 6,2% в годовом исчислении с учетом сезонной корректировки по сравнению с 10,7% в январе. Снижение обусловлено укреплением рубля и может оказаться волатильным. Доходы от экспорта нефти и газа также снижаются на фоне падения цен на сырую нефть и укрепления рубля. Власти более чем в три раза увеличили целевой показатель бюджетного дефицита.

Последствия высоких ставок отразились на промышленном секторе России. Многие крупные российские компании считают, что процентную ставку все же придется снизить.

За пределами секторов, в которых доминирует оборонная промышленность, наблюдаются признаки надвигающейся рецессии, говорится в докладе московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Экономика России и война против Украины

18 марта Владмир Путин признал, что российская экономика неизбежно будет охлаждаться.

При этом издание The Times пишет, что Украина и западные партнеры не смогли сделать цену войны непосильной для Кремля. Хотя Путин чувствителен к общественному мнению и будет учитывать его при выборе тактики на поле боя, экономической политики и дипломатической стратегии, пока нет признаков, что россияне требуют прекращения войны, потому что не чувствую последствия от нее.

Вас также могут заинтересовать новости: