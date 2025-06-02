На президентских выборах в Польше победил Кароль Навроцкий, которыйобошел своего конкурента Рафала Тшасковского с результатом 50,89% против 49,11%. Отношения между Украиной и Польшей при новоизбранном президенте сохранятся, но определенных коррекций не избежать. По крайней мере такого проукраинского президента, каким был Анджей Дуда, уже не будет.

Что Украине нужно принимать во внимание? Очевидно, страсти между нашими странами на первых порах обострятся. Ведь Кароль Навроцкий является довольно эмоциональным, жестким и не слишком склонным к компромиссам. Как говорят польские политики, произойдет уход в прошлое прежних разговоров о братстве наших народов. На сцену выйдет "трансакционная политика", то есть, ты - мне, а я - тебе. Многие из сторонников Навроцкого считают, что сотрудничество и помощь Украине будет продолжаться. Но будет происходить при определенных условиях, которые Польша будет выставлять Украине для выполнения.

Также стоит помнить, что Навроцкий довольно сильно ориентирован на США и, в частности, на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Новоизбранный польский президент очень прислушивается к его позиции и надеется на дальнейшее укрепление американо-польских отношений. Он видит США одним из крупнейших союзников, а Польшу - как окно для США в Европу, выразителя американских интересов в ЕС.

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В этом смысле некоторые называют проблемной для Украины позицию Навроцкого относительно возможности нашего присоединения к НАТО. Но стоит помнить, что соответствующее заявление нового президента Польши далось ему довольно легко, ведь против вступления Украины в Альянс выступают США. Можно, конечно, вспомнить, что не слишком большой энтузиазм по этому вопросу у нескольких стран НАТО, а некоторые вообще относятся к нему скептически. То есть, позиция Польши ничего кардинально не меняет. Но, если бы изменилось мнение США (а именно США имеют решающий голос), то и Навроцкий пересмотрел бы свою.

Чего точно не стоит бояться, так это того, что новый президент Польши поддержит российскую агрессию против Украины. Партия "Право и справедливость", которую представляет Навроцкий, может быть украиноскептической, но она антироссийская. Более того, даже кандидат в президенты Польши от ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен и ультраправый польский политик Гжегож Браун осуждали российскую агрессию и поддерживали помощь Украине. То есть, они видят угрозу...

Должны понимать, что по Конституции польский президент - более слабая фигура, чем президент Украины. У него - далеко не все властные рычаги в руках, поэтому многое будет зависеть от отношений Навроцкого с польским правительством.

По моему мнению, можно ожидать усиления внутренней борьбы за перетягивание власти.

Не исключен вариант, что Навроцкий может пошатнуть коалицию в Сейме и переформатировать ее, или пойти на назначение досрочных парламентских выборов (многие в Польше говорят, что нынешняя коалиция и правительство Дональда Туска не "доживет" до следующих парламентских выборов 2027 года).

На этом фоне можно также ожидать обострения политических вопросов вроде Волынской трагедии или деятельности ОУН-УПА. С одной стороны, эти темы никогда не сходили с повестки дня для поляков. Но в последнее время удалось наладить определенное сотрудничество в этом направлении - проведены первые эксгумации на территории Украины, есть договоренности об аналогичных действиях на территории Польши.

С другой стороны, если сейчас начнется накручивание внутриполитической ситуации в Польше между лагерем нынешнего премьера Туска и лагерем новоизбранного президента (поскольку голоса на выборах с провластным кандидатом поделились почти на половину), то можно ожидать повышения градуса эмоций и каких-то неосторожных заявлений, которые будоражат общественное мнение.

Впрочем, Украина уже научилась вести переговоры и отстаивать свои интересы. Этот диалог продолжится между нашими странами, хотя на первых порах определенная турбуленция возможна.