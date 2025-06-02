Появилась полная версия меморандума, который Украина передала России

Документ состоит из пяти разделов.

СМИ обнародовали полную версию меморандума о прекращении огня, который Украина передала России и который будет представлен на переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает Clash Report.

Документ опубликован на украинском и английском языках. В нем изложены условия и действия, которые должны привести к окончанию войны.

Отмечается, что предпосылкой переговоров должно быть полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе. Также перечислены меры по укреплению доверия: возвращение депортированных украинских детей, обмен военнопленными ("всех на всех"), освобождение всех гражданских заложников Россией. Отмечается, что Украина может выбирать свои альянсы (например, НАТО) и не обязана сохранять нейтралитет.

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По условиям меморандума, прекращение огня должно произойти "по крайней мере, на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней". Мониторинг его должен проходить под руководством США при поддержке третьих стран.

Предусмотрена и встреча лидеров, которые, наконец, должны договариваться о полном прекращении боевых действий. Также отмечается, что территориальные завоевания России с февраля 2014 года не признаются и что переговоры по территории состоятся только после полного прекращения огня.

Что касается санкций, то отмечено, что их "можно постепенно поднимать с помощью механизма "отбрасывания", а российские активы остаются замороженными или используются для восстановления Украины до выплаты репараций.

Переговоры в Стамбуле

В понедельник 2 июня в Стамбуле начался новый раунд переговоров Украины и России. Встреча проходит в присутствии турецкой стороны. Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров, а россиян – помощник президента РФ Владимир Мединский.

Встреча началась с произнесения вступительного слова министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По его словам, в этом раунде переговоров будут обсуждаться вопросы гуманитарных инициатив и подготовка "возможной встречи лидеров".

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