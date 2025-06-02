Вероятно, меморандум будет представлен на переговорах в Стамбуле / скриншот

СМИ обнародовали полную версию меморандума о прекращении огня, который Украина передала России и который будет представлен на переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает Clash Report.

Документ опубликован на украинском и английском языках. В нем изложены условия и действия, которые должны привести к окончанию войны.

Отмечается, что предпосылкой переговоров должно быть полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе. Также перечислены меры по укреплению доверия: возвращение депортированных украинских детей, обмен военнопленными ("всех на всех"), освобождение всех гражданских заложников Россией. Отмечается, что Украина может выбирать свои альянсы (например, НАТО) и не обязана сохранять нейтралитет.

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По условиям меморандума, прекращение огня должно произойти "по крайней мере, на 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней". Мониторинг его должен проходить под руководством США при поддержке третьих стран.

Предусмотрена и встреча лидеров, которые, наконец, должны договариваться о полном прекращении боевых действий. Также отмечается, что территориальные завоевания России с февраля 2014 года не признаются и что переговоры по территории состоятся только после полного прекращения огня.

Что касается санкций, то отмечено, что их "можно постепенно поднимать с помощью механизма "отбрасывания", а российские активы остаются замороженными или используются для восстановления Украины до выплаты репараций.

Появилась полная версия меморандума, который Украина передала России
Появилась полная версия меморандума, который Украина передала России
Появилась полная версия меморандума, который Украина передала России
Появилась полная версия меморандума, который Украина передала России

Переговоры в Стамбуле

В понедельник 2 июня в Стамбуле начался новый раунд переговоров Украины и России. Встреча проходит в присутствии турецкой стороны. Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров, а россиян – помощник президента РФ Владимир Мединский.

Встреча началась с произнесения вступительного слова министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По его словам, в этом раунде переговоров будут обсуждаться вопросы гуманитарных инициатив и подготовка "возможной встречи лидеров".

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