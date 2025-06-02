К удивлению блогера, Galaxy S25 Edge выдержал экстремальные нагрузки без повреждений.

Известный "мучитель смартфонов" с YouTube-канала JerryRigEverything устроил проверку Galaxy S25 Edge – рекордно тонкому смартфону от Samsung, толщина которого составляет всего 5,8 мм при весе 163 г.

Несмотря на малую толщину и низкий вес Galaxy S25 Edge оказался совсем не хрупким. Устройство с титановым корпусом выдержало экстремальные нагрузки. К удивлению JerryRigEverything, в тесте на изгиб корпус не деформировался и не треснул.

Более того, он хорошо защищен от царапин. Дисплей, защищенный стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, удалось поцарапать лишь с помощью инструмента твердостью 6 по шкале Мооса. Это стандартный показатель для экранных покрытий современных смартфонов. Galaxy S25 Edgе пережил и один из главных тестов JerryRigEverything на воздействие огня зажигалки.

Видео дня

В целом, блогер оказался впечатлен и удивлен прочностью рекордной тонкой новинки.

Напомним, Galaxy S25 Edge вышел 13 мая и стал четвертым смартфоном в семействе S25, S25 Plus и S25 Ultra. По мнению обозревателей, смартфон является неразумным выбором для большинства пользователей, однако может понравиться любителям эстетики и премиального дизайна.

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Edge и, скорее всего, дешевле, но в плане "железа" айфон будет уступать телефону Samsung.

Вас также могут заинтересовать новости: