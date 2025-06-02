Некоторые пропагандисты предлагают вместо орденов и медалей давать чиновникам покрышки "на шею".

После масштабной атаки украинских беспилотников на российские стратегические аэродромы в рамках операции "Паутина", прокремлевские блогеры негодуют и резко высказываются в адрес военного руководства страны-агрессора.

В частности, как пишет BILD, пропагандисты обвиняют военных РФ в пренебрежении защитой, отсутствии охраны.

"Восстановить эти потери невозможно — стоит сказать "спасибо" тем, кто наплевательски относился к прикрытию аэродромов средствами ПВО, возведению защитных укрытий и реализации других необходимых мер по линии спецслужб", — пишет телеграм-канал "Рыбарь".

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Канал "Старше Эдды" называет 1 июня "черным днем авиации".

"Кто-то, видимо, до сих пор думал, что расстояние в современной войне является достаточным фактором безопасности. Когда так думаешь и забиваешь на рассредоточение, на охрану и оборону, то получаешь то, что получаешь. Черный день авиации — и не имеет смысла забалтывать это бесполезными новостями, впрочем не имеет смысла и верещать, обвиняя непонятно кого", - пишет канал.

По словам авторов канала "Zаписки Vетерана", атака стала настоящим ударом по российским ВВС:

"Скрыть не получится. Объективный контроль вовсю уже форсится противником. Уничтожены и повреждены очень многие находившиеся на аэродромах в Иркутской и Мурманской областях стратегические бомбардировщики. Русский Перл-Харбор. Безусловно это серьезный урон".

Некоторые пропагандисты призывают к наказанию военных чиновников, отвественных за произошедшее.

"Надеюсь, некоторым должностным лицам вместо орденов и медалей начнут дарить покрышки на шею, как те, на крыльях самолетов. Это мы к тому, что дроны летели без помех на GPS, это видно по их выложенным видео", — пишет канал "Повернутые на войне".

Операция "Паутина" - что нужно знать

Как писал УНИАН, 1 июня СБУ отработала сразу по нескольким военным аэродромам Российской Федерации. В результате массированного удара дронами, по данным украинской спецслужбы, на нескольких аэродромах РФ уничтожено и повреждено порядка четырех десятков самолетов, в частности на базах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Масштабная спецоперация по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ получила название "Паутина". Украинские дроны отработали по самолетам, которые ежедневно бомбят украинские города, - среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

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