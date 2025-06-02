Начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями.

В последнюю неделю мая на валютном рынке гривна колебалась, но на наличном рынке не ощущалось значительного увеличения спроса со стороны населения.

Об этом говорится в переданном УНИАН обзоре валютного рынка от члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

По ее словам, понедельник открылся на отметках 41,50-41,52 грн/долл, и уже после обеда 26 мая котировки достигали 41,63 грн/долл. Во вторник в середине дня котировки достигли максимума недели - 41,71 грн/долл., но позже котировки отступили и рынок был даже на отметках 41,53-41,45 грн/доллар, хотя и закончил неделю на чуть более высоких котировках - 41,6 грн/доллар.

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Официальный курс Национального банка в течение прошедшей недели был в рамках 41,51-41,68 грн/долл.

Эксперт отметила, что на наличном рынке не ощущалось значительного увеличения спроса со стороны населения, средние курсы были в пределах 41,14-41,71, а самым дорогим доллар был во вторник и составлял 41,20-41,77 грн/долл. В целом разница между официальным и наличным курсом на этой неделе была незначительной, что свидетельствует об относительно стабильном валютном рынке.

"Поэтому неделя прошла без существенных девальвационных рисков. Начало июня можно ожидать с ровным курсом валюты с небольшими колебаниями при условии отсутствия внешнего воздействия", - указала Золотько.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 2 июня вырос на 8 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составляет 47,70 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 47,38 грн/евро, а курс продажи - 47,18 грн/евро.

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