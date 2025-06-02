Первую квартиру дочь Портнова купила в ОАЭ в октябре 2022 года.

Семья Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации беглого президента Виктора Януковича, в течение 2022-2023 годов приобрела в Дубае элитной недвижимости на сумму, превышающую два миллиона долларов.

Как выяснили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), шесть объектов недвижимости были оформлены на гражданскую жену недавно убитого Портнова - Анастасию Валяеву и его дочь Лилию. По состоянию на сейчас в собственности семьи остаются пять квартир.

Эту информацию журналисты получили благодаря утечке большого массива данных из Земельного департамента Дубая и государственных коммунальных предприятий ОАЭ. Данные проверили в рамках международного расследования, проведенного совместно с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и французской газетой Le Monde.

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Говорится, что первую квартиру Лилия Портнова купила в октябре 2022 года в жилом комплексе Sobha Hartland One Park Avenue. За 69 квадратных метров она заплатила примерно 320 тысяч долларов.

С лета 2023 года семья активно инвестировала в новые объекты. В июле Лилия приобрела еще одну квартиру площадью 46,5 кв. м за 250 тысяч долларов у того же застройщика Sobha, но впоследствии ее продала. В августе Валяева вложила более 600 тысяч долларов в жилье на 110 кв. м в ЖК Sobha Hartland Waves Opulence, ввод в эксплуатацию которого ожидается в сентябре 2025 года. А в сентябре Лилия Портнова купила в этом же комплексе апартаменты за 400 тысяч долларов.

Как пишет издание, в тот же день Валяева приобрела еще одну квартиру в Sobha Creek Vista Heights - Tower A площадью 90 кв. м за 550 тысяч долларов. Завершение строительства запланировано на 2026 год. В октябре 2023 года Лилия инвестировала более 132 тысяч долларов в еще одно жилье - на этот раз в Empire Residence, район Jumeirah Village Circle.

Кроме этого, в ноябре 2023 года Портнова арендовала еще одни апартаменты в ЖК District One Residences 18 в год за 36 тысяч долларов. Из документа об аренде журналистам также удалось выяснить, что она имеет швейцарское гражданство.

Итак, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину семья экс-чиновника инвестировала в недвижимость в Дубае более двух миллионов долларов. Пять из шести приобретенных объектов пока остаются в их собственности.

Журналисты не обнаружили упоминаний о предпринимательской деятельности Лилии Портновой в международных базах. По Анастасии Валяевой известно, что до 2020 года она была владелицей компании Vasilisa Group, которая ранее носила название Portnov Group и принадлежала самому Портнову.

Убийство Портнова

Напомним, в мае экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле Мадрида. Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову. Инцидент произошел в Посуэло-де-Аларкон недалеко от входа в местную школу, где Портнова ждал мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал, он начал стрелять, а затем скрылся.

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