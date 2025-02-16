Переговоры о замораживании войны, могли бы положить конец боевым действиям и заложить основу для нового мирового порядка.

Украина отдаст 20% своей территории России, мир будет гарантирован словом российского диктатора Путина и многонациональными силами без американского участия. Ни США, ни НАТО в целом не будут обязаны защищать Украину, если Россия снова нападет.

Об этом говорится в материале издания The Telegraph. "Ублюдки", - сказал один британский военный чиновник об американцах, услышав о таком плане.

"Очевидные риски такого урегулирования - это одно, но европейские власти шокировало то, что Трамп и Путин, похоже, договорились об этом, не посоветовавшись ни с кем", - написало издание.

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Журналисты напомнили, что хотя президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, это все равно было запоздалым, поскольку было ясно, что реальные действия уже произошли между Трампом и Путиным.

Как выглядит мир

Издание отметило, что конец войны, как его описал глава Пентагона Пит Хегсет, выглядит так: возвращение Украины к границам 2014 года было бы "нереалистичным" и России не нужно отдавать украинские земли, которые она захватила. Поэтому подразумевается заморозка линии фронта там, где она будет находится на момент подписания какого-либо мирного соглашения.

"Поэтому у обеих сторон теперь есть настоятельный стимул биться как можно сильнее в течение следующих недель и захватывать столько земель, сколько будет возможно", - отметило издание.

Журналисты допустили, что будет торг территориями. Украина может предложить обменять землю в Курской области на кусочек Харьковской области, но даже не смотря на это, Кремль все равно получит 20% украинской земли.

Издание отметило, что хотя спецпредставитель США по Украине Кит Келлогг заявил, что "Минска 3.0" не будет, тем не менее, Минские соглашения дают некоторое представление о том, что может потребовать от воюющих сторон любой новый договор.

Для начала, линия фронта будет заморожена вдоль линии соприкосновения, и обе стороны будут обязаны вывести тяжелое вооружение из этой зоны.

Европейская гарантия безопасности кажется невозможной. Экс- генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил, что численность войск, необходимых для охраны линии прекращения огня, составит "от 50 до 100 тыс. человек". Бывший глава британской армии лорд Даннатт усомнился в способности его страны обеспечить достаточное количество военных для этой миссии.

В связи с этим журналисты отметили, что на самый главный вопрос - как предупредить возобновление войны - Трамп еще не дал ответа.

Британские военные чиновники заявили, что американцев можно убедить предоставить воздушное прикрытие для миротворческих сил в обмен на доступ к украинским ископаемым.

"По всей Европе и миру это момент исторических масштабов. Однако единственное место, где телефонный разговор Трампа с Путиным не произвел большого впечатления - это сам фронт", - отметило издание.

В окопах происходящее в Мюнхене не имеет значения, сказал командир миномета по имени Михаил. Он отметил, что в районе Торецка враг по-прежнему атакует, украинцы пытаются их сдержать, и когда россияне соберут достаточно людей и техники для еще одного большого наступления, танец начинается снова, написало издание.

"Возможно, это тактика Великой войны. За пределами окопов, как и столетие назад, великие империалистические державы собираются, чтобы заключить сделку и установить широкие сферы влияния за ее пределами. Теперь, как и тогда, мир будет ждать, чтобы увидеть, будет ли результатом стабильность — или катастрофа", - подытожило издание.

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