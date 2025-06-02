Сегодня отрыв Windows 10 от Windows 11 составляет всего 10%, но пользователи с Украины с меньшим энтузиастом обновляются до актуальной ОС.

В октябре Microsoft официально прекратит поддержку Windows 10, поэтому все больше ПК-юзеров переходят на актуальную ОС. Аналитический портал StatCounter выложил данные о доле рынка операционных систем по состоянию на май 2025 года.

В настоящий момент доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft составляет 43.23%. И до Windows 10 уже не так далеко – ее доля на рынке упала до 53.2%. Причем в некоторых странах, например США, Франции и Великобритании, 11-ка уже стала популярнее, чем "десятка".

Другие версии Windows еще не покинули рынок полностью, но уже близки к этому: Windows 7 остается третьей по популярности Windows с долей рынка 2.47%, легендарная Windows XP занимает 0.54% рынка, а Windows 8. и 8,1 установлены на 0,5% всех ПК.

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Пользователи с Украины с меньшим энтузиастом обновляются до актуальной ОС. Так, доля Windows 10 до сих пор составляет внушительные 67.74%, а на Windows 11 перешли всего 27.51% украинцев. Вместе с тем доля "старушки" Windows 7 составляет 3.65% по сравнению с "мировыми" 2,4%.

После окончания бесплатной поддержки Windows 10 у желающих остаться на десятке будет возможность за 30 долларов продлить получение обновлений и патчей еще на один год. Однако купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Ранее Microsoft приступила к принудительному развертыванию проблемного обновления 24H2 для Windows 11. Оно будет установлено в обязательном порядке, причем в фоновом режиме, и без возможности отказаться от него.

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