Ученые рассмотрели геологическое прошлое коренной породы Трансантарктических гор, которая образует основание этих гор.

Антарктика прячет секрет под своими огромными льдами: древний и суровый ландшафт, который только сейчас начинает раскрывать свое геологическое прошлое.

Как пишет Interesting Engineering, трансантарктические горы, которые разделяют Восточную Антарктиду и Западную Антарктиду, давно пленяют исследователей и ученых.

Вопросы о том, как образовался этот невероятный ландшафт, и какое влияние он оказал на колоссальные ледяные щиты, покрывающие континент сегодня лежат в основе нового исследования, возглавляемого геологом Тимоти Полсеном из Университета Висконсин-Ошкош и термохронологом Джеффом Беновицем из Университета Колорадо в Боулдере.

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"Раннее исследование Антарктического континента выявило удивительный результат: горную цепь длиной 3500 км с вершинами более 4500 м, пересекающую внутреннюю часть Антарктического континента. Этот хребет был известен как "большой антарктический горст", а сегодня он известен как Трансантарктические горы. В настоящее время эти горы ограничивают Восточно-Антарктический ледяной щит, который течет из Восточной Антарктиды к низким высотам в море Росса", - сказал Полсен, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Подледная коренная порода

Отмечается, что разнообразный ландшафт, скрытый подо льдом Антарктиды, давно озадачивает ученых. Это исследование рассмотрело геологическое прошлое коренной породы Трансантарктических гор, которая образует основание этих гор.

Коренная порода Трансантарктических гор имеет долгую и сложную геологическую историю, насчитывающую сотни миллионов лет. Она действует как важный геологический и физический раздел в Антарктиде. Она разделяет старый, стабильный Восточно-Антарктический кратон от более активной Западно-Антарктической рифтовой системы.

Важно, что недавние исследования показывают, что коренная порода Трансантарктических гор имела гораздо более активное прошлое, чем считалось ранее. Это включает в себя повторяющиеся циклы горообразования, подъема и последующей эрозии. Эти геологические события связаны с крупными сдвигами тектонических плит Земли и даже с периодами прошлых оледенений.

Ученые смогли раскрыть секреты скрытой коренной породы, проанализировав минеральные зерна в магматических породах Трансантарктических гор. Беновиц, соавтор статьи, сказал:

"Антарктические ледяные щиты покрывают и скрывают геологию коренной породы Антарктиды. Временная и температурная эволюция коренной породы Трансантарктического фундамента может дать важные подсказки для понимания развития подледного рельефа коренной породы Антарктиды, особенно древних ландшафтов, которые предшествовали кайнозойскому подъему Трансантарктических гор, и того, как эти старые горы могли повлиять на ледниковые циклы".

Группа обнаружила доказательства нескольких прерывистых фаз горообразования и последующей эрозии в коренной породе Трансантарктических гор.

"Наши новые результаты показывают, что фундаментные породы Трансантарктических гор испытали несколько прерывистых событий горообразования и эрозии, создав поверхности, вдоль которых отсутствуют древние породы", - заявил Полсен.

Интересно, что эти события последовательно коррелируют с крупными изменениями тектонических плит вдоль границ Антарктиды и даже предоставляют дополнительную поддержку значительному ледниковому периоду около 300 миллионов лет назад. Это указывает на то, что топография континента претерпела значительные изменения в течение геологического времени, сформированные силами подъема, эрозии и даже древними оледенениями, которые, в свою очередь, могли повлиять на более поздние циклы ледникового покрова.

Отмечается, что другое недавнее исследование привлекло внимание к скрытому горному хребту, погребенному под Восточно-Антарктическим ледяным щитом. Ученые сообщили о новых данных, свидетельствующих о том, что эта значительная геологическая формация образовалась более 500 миллионов лет назад. Однако горный хребет никогда не наблюдался напрямую.

Важно, что результаты исследования дают представление о древней тектонической истории Антарктиды и о том, как континенты развивались в течение огромных геологических временных масштабов.

Изучение Антарктиды

Ученые обнаружили в Антарктиде необычное явление, которое они назвали "ледовым пиратством" - когда один ледник ворует лед у другого. Исследователи отслеживали поток льда в течение 17 лет, изучая спутниковые снимки. Изменения в ледниковом потоке наблюдались на Восточном леднике Колера. В течение периода исследования скорость движения ледника росла, тогда как его сосед, Западный ледник Колера, наоборот замедлялся. Исследователи пришли к выводу, что в данном случае имело место взаимное влияние ледников друг на друга.

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