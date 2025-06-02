Актриса приехала в родную Полтаву со спектаклем.

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала два фото из личного архива, сделанные в Полтаве с разницей в 42 года. На первом снимке ей всего 16 лет.

"Возле театра им. Гоголя. Мне 16 лет… Фотографировал папа. На том же месте сегодня. Только фонтан не работает. Может, починят, и будет радовать полтавчан, как и раньше! Надеемся!" - отметила она в подписи к фото в Instagram.

В родную Полтаву актриса приехала со спектаклем "Возвращение блудного отца". Кроме снимков, Сумская опубликовала видео, снятое на балконе гостиницы "Аристократ" напротив областного драмтеатра им. Н.В. Гоголя. На ролике она показала подписчикам улицу, по которой когда-то ходила в школу.

Видео дня

"Любимый пейзаж. Театр Гоголя. Последний день весны, канун лета. И это добрый знак, что сегодня я вместе со своим коллективом именно здесь, в родной Полтаве", - поделилась актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская поделилась архивными кадрами в день годовщины брака с Виталием Борисюком, с которым они вместе уже 29 лет. По случаю праздника актриса опубликовала видео со дня свадьбы в 1996 году.

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