В компании уверяют, что не меняли правила обслуживания.

Компания Vodafone Украина опровергла информацию о блокировке мобильных номеров абонентов за неуплату тарифа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Vodafone Украина.

"Информация о блокировке номеров за неуплату тарифа, которая распространяется сегодня некоторыми телеграмм-каналами, не соответствует действительности. Vodafone Украина не внедрял новых правил обслуживания", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас действуют стандартные условия обслуживания:

для клиентов предоплаты в случае неуплаты тарифного пакета автоматически активируется тариф на день;

для контракта в случае неуплаты счета задействуется кредитный лимит и номер продолжает быть активным. Если исчерпан и кредитный лимит, то исходящие события недоступны, но входящие звонки, SMS и пополнение счета остаются доступными;

входящая связь остается доступной независимо от статуса оплаты тарифного пакета.

В пресс-службе добавили, что компания несколько раз напоминает о необходимости пополнить счет в случае возникновения задолженности и информирует своих абонентов о любых изменениях в условиях обслуживания заранее через официальные каналы связи. На сегодня таких изменений не было.

Отметим, что некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о якобы изменении условий обслуживания абонентов Vodafone, в частности, о возможности полной блокировки номера в случае неуплаты тарифа.

Мобильная связь в Украине - последние новости

Советник министра цифровой трансформации Украины по вопросам электронных коммуникаций Денис Поздняков заявил, что в 2025 году покрытие мобильной связи и интернета в Украине составляет около 98%, не считая временно оккупированных территорий.

Эксперт в вопросах коммуникаций Александр Глущенко сообщал, что в Украине за последний год в некоторых тарифных планах мобильных операторовцены выросли в два, а то и в три раза. При этом, по его мнению, мобильные операторы вряд ли и в дальнейшем будут существенно повышать цены.

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