Глава МИД Польши считает, что планы администрации Трампа "неортодоксальные", но имеют шансы на успех.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа поделилась с ним своими планами в отношении Украины. По его словам, американская тактика ведения переговоров дает ему надежду, хотя и является "неортодоксальной", сообщает The Guardian.

"Генерал Келлогг (специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг - УНИАН) представил мне лично и кругу европейских союзников тактику переговоров Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.

Сикорский отметил, что не будет раскрывать подробности планов США, но подчеркнул, что он дает надежду на то, что в Украину приближается мир.

Видео дня

"Они (планы США по Украине - УНИАН) нестандартны, но мы желаем им удачи", - добавил министр иностранных дел Польши.

Мирный план Трампа - важные новости

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг объяснил, каким в Вашингтоне видят завершение войны в Украине. Он подчеркнул, что эта война не завершится победой, как во Второй мировой войне.

Кроме того, в The Telegraph раскрыли некоторые детали плана Трампа по Украине. Отмечается, что переговоры о замораживании войны, могли бы положить конец боевым действиям и заложить основу для нового мирового порядка.

Вас также могут заинтересовать новости: