В СБУ отмечают, что спецоперация проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация. Как сообщает пресс-служба СБУ, об этом рассказал председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

При этом отметил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

В сообщении отмечается, что глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию "Паутина" более полутора лет.

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По словам Малюка, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

"Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - рассказал глава СБУ.

Он подчеркнул, что Украина отработала абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города.

"Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", - добавил глава СБУ.

Он отметил, что дроны отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах рф - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации. Малюк отметил:

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ".

По его словам, ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

Он поблагодарил всех сотрудников Службы, которые были задействованы в этой исторической спецоперации, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.

"Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев, но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде - на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - сказал глава СБУ.

Малюк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу уничтожить вражеские бомбардировщики и лично контролировал ход спецоперации. По его словам, это отплата врагу за то, что он почти каждую ночь бомбил наше государство с этих самолетов.

Операция "Паутина" - детали

Как сообщал УНИАН, украинская спецслужба провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ.

Обозреватель издания The Washington Post Макс Бут подчеркнул, что атака Украины на российские аэродромы сыграла такую ​​же роль в военной истории, как и атака Японии на Перл-Гарбор в 1941 году, полностью переписав правила ведения войны.

Атака на Перл-Гарбор ознаменовала восхождение авианосцев как доминирующей силы в морской войне. Со своей стороны атака украинских беспилотников по российским истребителям проявила уязвимость авиабаз по всему миру.

Бут отмечает, что этой атакой украинцы показали критическую уязвимость, "которая должна лишить сна каждого генерала в мире", потому что если беспилотники смогли привезти так близко к крупным авиабазам в таком военизированном государстве, как Россия, то что помешает китайцам сделать то же самое с авиабазами США, или пакистанцам с индейцами. южнокорейскими авиабазами.

Бут считает, что эта операция не станет решающим ударом по российским военным, но показывает, что украинцы оказываются гораздо более устойчивыми и адаптивными бойцами, чем кто-либо ожидал до начала полномасштабного вторжения России.

Он подчеркнул, что воскресная атака Украины также может подорвать ядерную стабильность, поскольку те же бомбардировщики, которые запускают обычные крылатые ракеты против Украины, также предназначены для запуска ядерного оружия.

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