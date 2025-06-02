Сложности, в частности, вызвала логистика, рассказал Роман Костенко.

О спецоперации "Паутина" знало немного людей. Даже некоторые операторы БПЛА приобщались к ней на финальном этапе.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Были созданы условия, подготовлены технические возможности. Натренирован искусственный интеллект, чтобы они могли отличать самолеты на аэродромах. Параллельно проводилась разведка на аэродромах. Ведь россияне постоянно пытались перемещать самолеты... Затем самый сложный этап - перевозка туда самих дронов. Еще сложнее - перевозка средств поражения", - сказал Костенко.

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Он добавил, что когда все было доставлено в Россию, СБУ надо было обеспечить секретность такой операции, в частности от контрразведки РФ.

"И самое главное - это организация взаимодействия. Ведь я уверен, что две такие операции подряд провести почти невозможно. И понимали, если одна начнется чуть раньше, то на всех других аэродромах будет мгновенная реакция", - добавил Костенко.

Также нардеп рассказал о ресурсах, которые были заложены на эту операцию: ""Мы говорим, что дешевыми дронами уничтожили треть стратегической авиации - это правда. Но хоть дроны и дешевые, но основная масса ресурсов пошла на другое. Это подготовка, создание возможностей, переправка дронов, вербовка агентов на стороне РФ. Поэтому дроны относительно не дорогие, но операция стоила не дешево. Хотя конечно меньше, чем те потери, которые понесла РФ",

Спецоперация "Паутина": важные новости

Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По его словам, спецоперация проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Операцию прокомментировал и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что нанесение потерь российским захватчикам и снижение их вооруженного потенциала должно заставить Россию согласиться на настоящую дипломатию.

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