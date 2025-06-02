Космические 'блины': ученые разгадали секрет загадочных вулканов на Венере

Ученые предположили, что необычные вулканы на Венере образуются из сверхлипкой, медленно текущей лавы.

Венера знаменита своими необычными вулканами с крутыми гранями, которые внешне напоминают блины. Ученые долгие годы не могли разгадать их секрет, но теперь они приблизились к разгадке, пишет Live Science.

В ходе своего нового исследования ученые выяснили, что эти необычные куполообразные структуры, частично, сформированы верхней корой планеты, которая кажется более гибкой в определенных регионах. Они широко распространены на Венере.

В издании отметили, что всего на Венере обнаружено более 1600 крупных вулканов или вулканических образований. Один из самых необычных типов - так называемые "блинные купола". Эти дискообразные структуры простираются на десятки километров, но имеют высоту всего около 0,8 километра.

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Ученые предполагают, что эти вулканы образуются из сверхлипкой, медленно текущей лавы, которая движется под действием собственного веса. В один момент она перестает двигаться и застывает, образуя "блинные купола".

Тем не менее постдокторант Технологического института Джорджии и первый автор нового исследования Мэдисон Боррелли рассказала журналистам, что образование этих вулканических структур, вероятнее всего, не зависит только от типа лавы. Один из факторов, который не учитывался во многих предыдущих исследованиях, - это изгиб, или прогиб, верхней части коры Венеры.

Исследователи обнаружили, что поверхность Венеры в некоторых местах напоминает кожуру апельсина. При большой нагрузке на поверхность образуются ямочки.

Чтобы определить, как изгиб коры может повлиять на формирование "блинных куполов", ученые изучили вулканическое образование Нарина Толус шириной 88,5 километра. Они использовали топографические данные, собранные миссией NASA "Магеллан" в 1990-х годах, после чего создали виртуальную модель купола.

Результаты исследования показали, что купола, образовавшиеся на изгибе коры, гораздо больше похожи на "блинный купол", чем те, что сформировались на жесткой литосфере. В частности, купола на гибкой коре имели плоские вершины и очень крутые бока, характерные для блинных куполов.

Теперь же ученым предстоит выяснить, какой тип лавы образует "блинные купола". По словам исследователей, это знание поможет узнать больше о тектонической истории планеты, магматических процессах и даже о возможном присутствии воды в прошлом.

Другие исследования космоса

Ранее новое исследование показало, что одна звезда-изгой может "выбросить" Землю из Солнечной системы. Ученые рассказали, что такой сценарий развивается в течение миллиардов лет, но они уже сейчас моделируют, насколько сильно такие космические "незваные гости" могут дестабилизировать орбиты планет.

Кроме того, ученые выяснили, почему разрушилась атмосфера Марса. То, что им удалось зафиксировать, объясняет, почему на Красной планете теперь нет воды в жидком состоянии.

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