Компания Paramount+ Showtime показала дебютный трейлер сериала "Декстер: Воскрешение", который станет продолжением "Декстер: Новая кровь".
Стало известно, что премьера криминальной драмы состоится уже летом этого года. К своей знаковой роли возвращается Майкл Холл, а вместе с ним другие известные зрителям актеры: Дэвид Зайяс, Джек Олкотт, Джеймс Ремар, Ума Турман, Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и другие.
Режиссерами ленты стали Маркос Сиега и Моника Раймунд. Они обещают, что новый сериал будет не менее зрелищным и захватывающим, ведь создатели пытались сохранить максимальную атмосферу и стиль популярной франшизы.
"Новый город, новые тайны. Майкл Холл возвращается в фильм "Декстер: Воскрешение", премьера которого состоится 11 июля на Paramount+ в рамках программы SHOWTIME", - говорится в описании трейлера.
По сюжету Декстер после ранения приходит в сознание. Он решает идти на поиски сына в Нью-Йорк, однако на пути случаются новые неожиданные приключения.
Напомним, ранее стало известно, что вышел официальный тизер фильма "Франкенштейн". Фильм должны увидеть зрители уже в ноябре 2025 года.