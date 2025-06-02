Также стало известно, на когда запланирована премьера ленты.

Компания Paramount+ Showtime показала дебютный трейлер сериала "Декстер: Воскрешение", который станет продолжением "Декстер: Новая кровь".

Стало известно, что премьера криминальной драмы состоится уже летом этого года. К своей знаковой роли возвращается Майкл Холл, а вместе с ним другие известные зрителям актеры: Дэвид Зайяс, Джек Олкотт, Джеймс Ремар, Ума Турман, Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и другие.

Режиссерами ленты стали Маркос Сиега и Моника Раймунд. Они обещают, что новый сериал будет не менее зрелищным и захватывающим, ведь создатели пытались сохранить максимальную атмосферу и стиль популярной франшизы.

Видео дня

"Новый город, новые тайны. Майкл Холл возвращается в фильм "Декстер: Воскрешение", премьера которого состоится 11 июля на Paramount+ в рамках программы SHOWTIME", - говорится в описании трейлера.

По сюжету Декстер после ранения приходит в сознание. Он решает идти на поиски сына в Нью-Йорк, однако на пути случаются новые неожиданные приключения.

Напомним, ранее стало известно, что вышел официальный тизер фильма "Франкенштейн". Фильм должны увидеть зрители уже в ноябре 2025 года.

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