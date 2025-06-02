Если бы все наши территории были под украинским контролем, то выпускников было бы гораздо больше, отметили в министерстве.

В этом году Украина имеет 312 тысяч выпускников, которые зарегистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Эта цифра почти идентична по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины, ученый и преподаватель Михаил Винницкий "Украинскому радио".

"И ничего не меняется в количестве тех, кто пишет мультипредметный тест за рубежом. Мы проводим НМТ в 34 странах, и в этом году зарегистрировалось чуть больше 20 тысяч участников. 300-312 тысяч - это абсолютно нормально, потому что у нас примерно 360 тысяч выпускников в этом году, а это значит, что часть не будет идти на высшее образование. Чтобы идти в колледжи или на рынок труда, писать НМТ не нужно", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Винницкого, количество выпускников в школах ежегодно уменьшается на 20-30 тысяч.

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"Как это сравнивается с довоенным периодом. Молодым людям, которые поступают в этом году, очевидно по 17 лет. Соответственно, 17 лет назад, в 2008 году мы имели 630 тысяч выпускников школ - почти вдвое больше. И эта тенденция демографического снижения продолжается уже последние 30 лет. В 2002 году мы видели падение количества выпускников, что было связано с Чернобылем, и с тех времен у нас уменьшается количество выпускников школ на 20-30 тысяч ежегодно, к сожалению", - отметил заместитель министра образования и науки Украины.

Как подчеркнул Винницкий, такая статистика происходит из-за того, что в Украине рождается меньше детей.

"Замечу, что если бы все наши территории были контролируемые Украиной, то мы имели бы в этом году примерно 510 тысяч выпускников школ. Видим очевидную разницу: 360 тысяч против 510 тысяч", - добавил он.

В свою очередь журналист спросил у чиновника, как Украине удалось стабилизировать ситуацию, чтобы с прошлого года остались такие же показатели по количеству выпускников, на что он ответил:

"Большое количество 17-летних выезжает за границу, это правда. Но большое количество и возвращается в Украину, то есть можем сказать, что есть движение в другую сторону. Потому что когда ребенок становится совершеннолетним, он решает сам, куда дальше двигаться. Поэтому большая часть выпускников пишут НМТ за рубежом и поступают в украинские вузы, что нас очень радует".

Украинские выпускники - последние новости

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал выезд выпускников украинских школ за границу. По его словам, такое явление не приобрело массовый характер.

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Она не является массовой на самом деле. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию, сведя ее до уровня угрозы", - сказал Лисовой.

Министр добавил, что эта тенденция связана с общей волной миграции, которую вызвала война.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что Украина официально признает статус и деятельность украинских образовательных центров за рубежом. По ее словам, по состоянию на сегодня за рубежом находятся сотни тысяч украинских детей.

Также новое законодательство будет признавать результаты неформального образования на украинском языке, которое дети получают за рубежом, в частности, в субботних и воскресных школах.

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