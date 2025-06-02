По мнению журналистов, по этой причине за событиями на поле боя и за столом переговоров в Стамбуле так пристально следят.

В субботу ночью Россия начала свою самую масштабную атаку беспилотников на Украину с начала войны - с участием 472 беспилотников. В воскресенье в результате российского ракетного удара погибло не менее 12 украинских военных и более 60 получили ранения на полигоне.

Как пишет CNN, по мере того, как все это разворачивается, все более разочарованный президент США Дональд Трамп, который раньше хвастался, что может быстро положить конец войне в Украине, теперь наблюдает со стороны, как краеугольный камень его заявленной внешней политики выглядит решительно шатким.

"Ни его давление на украинского лидера, которого Трамп раскритиковал в Овальном кабинете, ни его недавняя критика кремлевского правителя, похоже, не приблизили обе стороны к мирному соглашению", - сказано в статье.

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Отмечается, что у него все еще есть мощные рычаги, которые он может использовать, если захочет, например, введение новых жестких санкций, таких как те, которые поддерживаются подавляющим большинством в Сенате США, Также это может быть корректировка военной помощи США таким образом, что это резко увеличит расходы на продолжение боевых действий. Меры, возможно, не будут решающими, но они пошлют сигнал о приверженности США.

Важно, что вместо этого Трамп говорит, что он може просто уйти от всего этого беспорядка: мол, это война Байдена, настаивает он, или Путина и Зеленского. В статье сказано:

"Но уйти - и неясно, что это означает с точки зрения политики США - может больше не быть вариантом. По крайней мере, не уйти невредимым. Его собственное настойчивое желание прекратить украинский конфликт, наряду с его личным вмешательством в дела украинских и российских лидеров, означает, что Трамп и Соединенные Штаты теперь неразрывно связаны с результатом".

По мнению журналистов, по этой причине за событиями на поле боя и за столом переговоров в Стамбуле так пристально следят. Несмотря на регулярные попытки отречься от нее, война в Украине во многом стала войной Трампа, от которой авторитет США теперь висит на волоске.

Переговоры в Стамбуле

Украинская делегация прибыла в Стамбул с целью проведения второго раунда переговоров с делегацией Российской Федерации. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил журналистам.

Делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в состав делегации вошли советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз, заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Александр Дьяков, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица и другие.

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