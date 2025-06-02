Вероятно, это попытка стабилизировать корпус и предотвратить дальнейшее затопление.

Над эсминцем, затонувшим в Северной Корее, появились загадочные воздушные шары. Страна начала работу по спасению гигантского военного корабля, который провалил спуск на воду прямо на глазах Ким Чен Ына, пишет BILD.

21 мая в порту города Чхонджин эсминец перевернулся и лег на бок во время торжественного спуска на воду. Презентация судна, задуманного как флагман северокорейского флота и способного нести ядерные заряды, обернулась полным провалом.

Сейчас в районе затонувшего корабля появились загадочные воздушные объекты, похожие на аэростаты. Бывший капитан ВМС США Карл Шустер отметил, что они могут быть предназначены для затруднения шпионской съемки с дронов. Другие эксперты считают, что это попытка стабилизировать корпус и предотвратить дальнейшее затопление.

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"Эти шары, судя по всему, установлены, чтобы удержать корабль на плаву", - отметил южнокорейский военный аналитик Ю Йон Вон.

Провальный спуск на воду эсминца КНДР

Как сообщал УНИАН, спутниковые снимки показали опрокинутый корабль, накрытый голубым брезентом. По информации государственных СМИ, повреждения не были критическими: дно осталось неповрежденным, однако правый борт поцарапан, а морская вода проникла в кормовую часть через спасательный канал.

Ким Чен Ын жестко отреагировал на аварию: северокорейский диктатор назвал произошедшее "преступным актом", трое работников судоверфи были арестованы. По данным BILD, если инженеры не успеют поднять и восстановить корабль до конца июня, им может грозить смертная казнь.

"Ущерб должен быть настолько серьезным и очевидным, что его нельзя было скрыть", - прокомментировал ситуацию в разговоре с BILD Фредерик Шпор, глава сеульского бюро фонда имени Фридриха Науманна.

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