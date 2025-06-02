Операция 'Паутина': Украина доставила рой дронов в РФ по уникальной схеме, - WP

Операцию по серии ударов по территории России координировал лично президент Владимир Зеленский.

Украина реализовала одну из самых масштабных тайных операций войны, атаковав российские аэродромы с помощью дронов-камикадзе в рамках спецоперации под кодовым названием "Паутина". По словам представителя украинской разведки, пожелавшего остаться анонимным, операция была возможной благодаря уникальной схеме доставки дронов на территорию врага, пишет The Washington Post.

Согласно данным, FPV-дроны, начиненные взрывчаткой, контрабандой доставлялись в Россию и прятались в грузовиках и под крышами зданий. После команды удаленно открывались специальные контейнеры, откуда рой дронов вылетал атаковать аэродромы.

"Операцию готовили более 18 месяцев под личным руководством президента Зеленского", - заявил чиновник.

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Атаки могли уничтожить стратегические самолеты Ту-95 - носители крылатых ракет большой дальности - и А-50 - воздушные радары, которые координируют российскую авиацию. Если эти данные подтвердятся, это будет один из самых серьезных ударов по возможностям российских ВВС с начала войны.

Обнародованные видео украинских спецслужб демонстрируют взрывы и пожары на одном из российских аэродромов, а также поражение самолетов.

Операция "Паутина" - что известно

Операция "Паутина" - это масштабная спецоперация СБУ и ГУР, реализованная 1 июня 2025 года, в ходе которой Украина нанесла удары дронами по меньшей мере пяти российским аэродромам в глубоком тылу РФ. Для этого FPV-дроны со взрывчаткой были контрабандно ввезены в Россию, замаскированы в грузовиках и под крышами домов, а затем дистанционно запущены.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что нанесение потерь российским захватчикам и снижение их вооруженного потенциала должно заставить Россию согласиться на настоящую дипломатию.

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