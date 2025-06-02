Сразу в нескольких районах днем 3 июня пройдет град.

В некоторых областях Украины до конца суток 2 июня и днем 3 июня ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Также в некоторых регионах пройдут сильные дожди, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

До конца суток 2 июня в большинстве западных, в Винницкой и Житомирской областях, а также днем 3 июня в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы. В отдельных районах пройдет град.

В Укргидрометцентре поделились, что в Волынской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях днем 3 июня пройдут значительные дожди. Метеорологи объявили I уровень опасности, желтый.

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Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в Украине 2 июня

Напомним, что Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня, 2 июня, в Украине будет очень тепло, но в некоторых регионах пройдут дожди. Так, кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму.

Средняя температура ночью ожидается в пределах 11-16°, в южной части до 19°. Днем воздух прогреется до 23-28°. В Карпатах несколько холоднее - ночью 7-12°, а днем 18-23°.

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