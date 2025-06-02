Больше всего проблем будет у путешественников, летающих через аэропорты Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.

Пассажирам Ryanair стоит быть готовыми к рекорднным задержкам рейсов летом 2025 года из-за продолжающихся проблем с управлением воздушным движением (УВД) в ряде европейских стран, сообщает The Sun со ссылкой на заявление лоукостера.

Как заявили в ирландской авиакомпании, Европейская комиссия и европейские правительства "не предприняли никаких действий для исправления своих некачественных услуг УВД, и задержки УВД теперь будут еще хуже летом 2025 года".

В Ryanair напомнили, что 2024 год стал рекордным годом по количеству задержек, несмотря на то, что в Европе было на 5% меньше рейсов, чем до пандемии COVID.

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В свою очередь генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири добавил, что если проблемы с нехваткою персонала и управлением воздушным движением не будут решены, то "этим летом будут рекордные задержки рейсов".

В частности, отмечают в авиакомпании, наибольшие проблемы грозят пассажирам, которые будут летать через аэропорты Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.

Задержки авиарейсов летом

Стоит отметить, что хаос в аэропортах по всему миру являются привычным явлением в топ-сезон летних отпусков. Впрочем, туристы все же могут обезопасить себя, правильно организовав свой висит в аэропорт.

При этом худшим месяцем для путешествий летом является июль, а потому туристам стоит по возможности воздержаться от полетов в определенные даты.

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