По словам Алексея Гетьмана, количество войск РФ в приграничье фактически не увеличилось.

РФ в очередной раз размещает свои войска вблизи границ Сумской и Харьковской областей. На карте это выглядит как новое скопление, однако на самом деле речь идет о возвращении подразделений, которые ранее уже находились на этом направлении. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Гетьман для "РБК-Украина".

Он отметил, что сейчас армия РФ возвращает те силы, которые были переброшены из приграничных районов из-за прошлогодних ротаций.

"То количество войск - 90 тысяч, уже им не нужно на Курщине. Соответственно, те войска, которые были сняты с Сумщины и Харьковщины, возвращены туда", - объяснил Гетьман.

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По словам эксперта, в целом количество российских войск в приграничье фактически не увеличилось. После "Курской операции", когда украинские военные проводили активные боевые действия и продвигались на территорию РФ, оккупанты были вынуждены перегруппироваться.

"При этом, когда пишут, что они перебросили 50 тысяч, почему-то не добавляют, что они до этого сняли оттуда 50 тысяч", - добавил Гетьман.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Ранее начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" Иван Шевцов заявил, что оккупанты уже зашли вглубь Сумщины. По его словам, сейчас врагу удалось продвинуться на 6-7 км.

"Кроме того, что враг пытается продвигаться в сторону Сум, также враг постоянно осуществляет обстрелы. Сейчас идет эвакуация местного населения из тех районов, где идут бои. Сейчас, если говорить о той территории, которую уже смог оккупировать враг, это по фронту около 15 км и около 6-7 км в глубину", - подчеркнул Шевцов.

Он отметил, что армия РФ пытается продвинуться в сторону Юнаковки, ведь этот населенный пункт является стратегически важным населенным пунктом и находится ближе к Сумам.

Также в ГПСУ рассказали, как россияне на Сумщине расширяют зону захода пехоты. По словам представителя ведомства Андрея Демченко, в Курской области РФ, недалеко от приграничья, противник накопил около 50 тыс. солдат. Он добавил, что ситуация является сложной.

"Надо отдать должное нашим воинам, которые мужественно держат оборону, ежедневно уничтожая десятки захватчиков... Но, к сожалению, враг не считается со своими потерями - одни умирают, другие продолжают идти", - подчеркнул Демченко.

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