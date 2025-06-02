Фермер объяснил, почему молодой картофель такой дорогой

Отмечается, что фермеры несут огромные расходы, а вот объемы выращенного овоща оставляет желать лучшего.

Цены на молодой картофель больно бьют по карману украинцев. Дороговизна этого овоща объясняется большим объемом ручного труда и низкой урожайностью.

"Это уже цена (цена на молодой картофель, - УНИАН) начала падать. Некоторое время назад она превышала 100 гривень за килограмм. Согласен, на первый взгляд, такая цена кажется слишком высокой. Но это и продукт не массовый, спрос на него относительно небольшой. Его покупают в незначительных количествах, чтобы полакомиться", - объяснил глава украинского представительства Нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игорь Чечитко в интервью изданию "Факты".

По его словам, главная причина высокой цены - высокая себестоимость.

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"Молодой картофель требует много ручного труда. Это и подготовка, и прогрев семенного материала, его предварительное проращивание и тому подобное. Затем идет аккуратная ручная или полуручная посадка. В основном в пленочных теплицах почти не применяется механизация, возможно, за исключением мотоблоков. Также фермер несет существенные расходы на утеплительные материалы, капельный полив, электроэнергию", - рассказал Чечитко.

При этом он отметил, что собрать урожай можно примерно через 40 дней после всходов, но урожайность невысокая - не более 15-17 тонн на один гектар.

"Это в половину меньше, чем если бы картофель полностью созрел в открытом грунте без орошения. А при условии двух-трех дождей в сезон он дал бы 40-50 т/га, а то и больше", - указал фермер.

Цены на молодой картофель в супермаркетах Украины

В АТБ молодую картошку продают по 39,89 грн/кг.

В Сильпо цена более чем в два раза выше - 90 гривень за килограмм.

При этом в Varus овощ можно купить по 89,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранние овощи в Украине продолжают дешеветь. Так, производители вынужденно снизили цены на огурцы из-за увеличения предложения.

Кроме того, подешевели ранние овощи борщового набора - картофель, свекла, морковь. Также дешевле, чем неделей ранее участники предлагали раннюю капусту.

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