Украинцам рассказали об инвестиционных инструментах, которые помогут заработать.

Курс валют в Украине относительно стабилен. Национальный банк удерживает гривню на приемлемом уровне.

Эксперты рассказали в комментарии ТСН, покупать или продавать доллары сейчас, а также на чем лучше зарабатывать.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает гривню наиболее прибыльным и доступным инвестиционным инструментом, и такая ситуация сохранится до осени, а может и до конца года. Он советует продать часть валютной наличности и вложиться в ОВГЗ.

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При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин призвал все же "держать яйца в разных корзинах". Он советует иметь определенный запас наличной валюты на случай неожиданных событий.

"Да и правило "игры в длинную", то есть инвестиции в валюту по принципу "купил и забыл" никто не отменял. Поэтому покупка долларов остается актуальной", - сообщил аналитик.

В тоже время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский не советует продавать доллары, а наоборот – покупать, пока курс невысокий.

"Евро пока дорогие, покупать не стоит, если они в ближайшее время не будут использованы для расчетов", - подытожил эксперт.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июне валютный рынок будет находиться под влиянием нескольких важных факторов, каждый из которых будет иметь свой вес. Он отметил, что в июне доллар, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривни.

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