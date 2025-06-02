Как отметили в ведомстве, в целом дроны наносят 80% от всех поражений на фронте.

Украина вывела отрасль БпЛА на новый уровень и развивает инновационные решения в воздухе, на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК (Оборонно-промышленный комплекс - УНИАН) может производить 10 млн различных дронов в год. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По его словам, если учитывать опыт, который приобретают украинские операторы беспилотников каждый день, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения. Козенко отметил, что в целом дроны наносят 80% от всех поражений на фронте.

Также чиновник предложил международным оборонным компаниям сотрудничать с украинским ОПК, в частности финансировать производство, создавать совместные предприятия и обмениваться опытом.

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Роль дронов на войне в Украине - последние новости

Ранее издание The Telegraph писало, что Украина теряет преимущество в сфере беспилотников. Как отметил старший унтер-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Джеки", украинское преимущество в беспилотниках, которое мы удерживали с 2023 года, превзошли россияне.

"Мы проделали всю работу по созданию беспилотников как оружия, но мы не смогли достаточно быстро масштабировать это оружие на промышленном уровне, чтобы оно имело значимый стратегический эффект. Мы были слишком медлительны", - подчеркнул он.

В то же время волонтер Дана Яровая сообщила, что Украина произвела собственный дрон вместо китайских Mavic. Известно, что ранее Китай ограничил продажу своих дронов DJI Mavic в Украину и Европу, однако Силы обороны нашли альтернативу.

"То, что Китай закрылся, дало нашему производителю, (который с 2014 года занимался фермерскими дронами, потом переключился на военные) - выпустить свой Шмавик. Они его кодифицировали и уже идет активная контрактация", - отметила она.

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