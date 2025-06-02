Премьера первого сезона "Поколения "Ви" состоялась осенью 2023 года.

В Amazon установили дату выхода второго сезона спин-оффа сериала "Пацаны" под названием "Поколение "Ви" (Gen V) и выпустили тизер-трейлер пишет Variety.

Сообщается, что первые три эпизода нового сезона выйдут 17 сентября, все остальные - будут выходить еженедельно по средам до финала 22 октября.

В описании ко второму сезону "Поколения "Ви" приоткрывается сюжет:

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"Пока остальная Америка привыкает к железной хватке Хоумлендера, в Университете Годолкина новый загадочный декан проповедует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм - герои, которых превозносят, а Мари, Джордан и Эмма с неохотой возвращаются к учебе, все еще переживая месяцы травм и потерь. Но вечеринки и занятия отходят на второй план, когда назревает война между людьми и супергероями… Друзья узнают о тайной программе, существующей со времен основания Университета Годолкина, и ее последствия могут оказаться куда более серьезными, чем они думали…".

В издании напомнили, что в первом сезоне сериала снимался британо-американский актер Чанс Пердомо, который погиб в аварии на мотоцикле в марте 2024 года. В Amazon решили не заменять его персонажа, Андре Андерсона, и история этого героя скоро завершится в сериале. Запланированная сюжетная линия для второго сезона будет скорректирована.

"Поколение "Ви" 2 сезон - тизер-трейлер

"Поколение "Ви" - что известно о сериале

Кроме Чанса Пердомо, в первом сезоне шоу снимались: Джаз Синклер в роли Мари Моро, Лиззи Бродуэй в роли Эммы Майер, Мэдди Филлипс в роли Кейт Данлап, Лондон Тор и Дерека Лу в роли Джордана Ли, Асу Германна в роли Сэма Риордана и Шона Патрика Томаса в роли Поларити. Во втором сезоне к актерскому составу присоединился Хэмиш Линклейтер, исполнивший роль декана Сайфера.

Премьера первого сезона "Поколения "Ви" состоялась с 29 сентября по 3 ноября 2023 года, и вскоре после этого сериал был продлен на второй сезон.

Напомним, как писал УНИАН, сериал "Пацаны" продлили на пятый сезон. В Amazon Prime Video досрочно объявили об этом еще до премьеры четвертого сезона в прошлом году.

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