Канцлер призвал администрацию Трампа дать понять Путину, что Европа и США продолжат поддерживать Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на участии Европы в переговорах относительно войны в Украине.

"Я уверен, что не будет решения, возможного без участия украинцев. И очевидно, если кто-то хочет, чтобы Европа участвовала в структурах мира в будущем, необходимо обсудить это с Европой и интегрировать европейских лидеров в эти процессы принятия решений", - отметил он в интервью Bloomberg.

Шольц добавил, что европейские страны в совокупности тратят на Украину больше, чем США:

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"И это основание для того, чтобы сказать, что все должны считаться с нами".

При этом канцлер призвал администрацию президента США Дональда Трампа дать понять президенту России Владимиру Путину, что Европа и США продолжат поддерживать Украину.

Он также отметил, что Евросоюз должен ослабить свои совместные фискальные правила, чтобы предоставить государствам-членам больше пространства для инвестиций, чтобы обеспечить больше расходов на оборону в Европе.

"Когда дело касается Европы, я думаю, мы должны помочь каждой стране. Мы должны изменить эти соглашения, чтобы это было осуществимо для страны", - заявил Шольц.

Переговоры о завершении войны в Украине: заявление Шольца

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время переговоров ничего не должно быть об Украине без Украины:

"Мы не согласимся на любое решение, которое приведет к разделению европейской и американской безопасности. От этого выиграет только один человек - президент Путин".

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