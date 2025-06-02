Артистка рассказала, по какой причине ей пришлось это сделать.

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, откровенно рассказала о том, что в свое время перенесла операцию на груди из-за опухолей.

"У меня достаточно давно были определенные опухоли. Я их убрала и убрала лишнее, что мне не нужно было. И все. Я теперь счастливая и свободная от всяких постоянных биопсий", - призналась артистка в комментарии проекту "Тур со звездами" на "Люкс ФМ".

Тополя уточнила, что операция проводилась по состоянию здоровья: "И плюс - подкорректировано эстетически, потому что было порезано...".

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"Это была история, которая тянулась с 2007 года. Ставало хуже в определенной степени. Я понимала, что можно и дальше следить за этим, но постоянно. Меня это тяготило. Эти постоянные мысли… Я хотела от этого освободиться - я это сделала", - добавила она.

Напомним, ранее Елена Тополя честно призналась, что не планирует становиться мамой в четвертый раз. По ее словам, причиной такого решения стало то, что во время последних родов у нее разошлись мышцы на животе. Из-за этого Елене срочно делали операцию.

"Я не могу физически больше рожать. Возможно, и есть какие-то варианты, но это будет очень опасно - и для меня, и для ребенка", - отмечала певица.

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