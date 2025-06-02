Они похвалили синхронность и скоординированность атаки.

Отставные американские генералы отреагировали на масштабный украинский удар по аэродромам России, похвалив скоординированность атаки, которая показала, "что у Украины есть много козырей в рукаве", пишет Newsweek.

"В течение нескольких месяцев некоторые считали, что у Украины нет "никаких карт". Многие из нас опровергали это утверждение, говоря, что скоро на поле боя наступит переломный момент - из-за неудач российской военной экономики и продолжающейся неадаптированности российского руководства, но особенно благодаря сохраняющейся сильной поддержке украинского правительства, военных и населения, а также их воле, смешанной с инновационным использованием специальных операций, безэкипажных систем (различных дронов) и оптоволоконных возможностей для противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы", - написал экс-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

Он отметил, что скоординированная и синхронизированная атака, которая, похоже, уничтожила большую часть российского воздушного флота, базировавшегося более чем в 4000 км от линии фронта, показывает, что у Украины, "безусловно, есть много козырей в рукаве".

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В свою очередь адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, занимавший пост Верховного главнокомандующего НАТО в Европе, подколол Путина, написав в сообщении в соцсети X: "У Владимира очень плохой день", добавив, "Ты пожинаешь то, что посеял, Путин".

В своем комментарии для CNN Ставридис назвал атаку Украины "замечательной".

"Это своего рода троянский конь… Эти деревянные ящики, которые они втащили в страну, и вдруг из них появляются эти воины, уничтожающие все эти самолеты, и ни в одном из них нет людей. Это действительно поразительный военный подвиг", - добавил он.

При этом бывший Член Палаты представителей США от штата Иллинойс Адам Кинзингер подчеркнул, что нанесение ударов по российским бомбардировщикам "абсолютно легально и ожидаемо в условиях войны".

"Ответные действия России будут направлены на гражданское население и будут являться военным преступлением. Но это же Россия. Они бомбят больницы в Украине и Сирии. Они -... террористическое государство", - добавил он.

Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабную спецоперацию под кодовым названием "Паутина", нанеся удары по пяти российским военным аэродромам в Иркутской, Мурманской, Ивановской и Рязанской областях РФ.

По данным СБУ, в результате операции поражен по меньшей мере 41 самолет - Ту-160, Ту-22 и Ту-95, убытки оккупантов оцениваются в более чем семь миллиардов долларов.

При этом аналитики ISW указывают, что украинская операция может, по крайней мере, временно ограничить способность России наносить удары беспилотниками и ракетами дальнего радиуса действия по Украине.

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